Отчет: в здравоохранении растет потребность в привлечении рабочей силы из-за рубежа

Эксперт Центра перспективных исследований Каупо Коппель отметил, что нехватка медицинских работников является острой проблемой, особенно среди семейных врачей. «Доля медицинских работников старше 55 лет увеличилась во всех крупных профессиональных группах, но особенно заметна эта тенденция среди семейных врачей. В настоящее время половина семейных врачей старше 60 лет и могут покинуть рынок труда в течение следующего десятилетия», - сказал Коппель. Будущая нехватка семейных врачей будет наиболее острой в сельских районах, где сегодня мало специалистов младше 50 лет.

Хотя до сих пор основное внимание уделялось нехватке медсестер, в ближайшие годы также будет ощущаться дефицит неклинических специалистов, таких как санитары и помощники медсестер. Также вызывает беспокойство нехватка психологов, специалистов в области психического здоровья и фармацевтов. Например, нынешний объем подготовки фармацевтов покрывает лишь половину от необходимого количества специалистов.

В кратком отчете «Тенденции, связанные с медицинскими работниками в Эстонии» Центр перспективных исследований отмечает, что все больше медицинских работников заняты на нескольких рабочих местах, а также увеличивается количество сверхурочных часов. «Это свидетельствует о растущей нагрузке, но в то же время важно учитывать, что контрактная рабочая нагрузка снизилась. Для медицинских работников может быть экономически выгоднее сочетать меньшую контрактную занятость с большим количеством сверхурочных часов», - отметил Коппель.