Краткий отчет Центра перспективных исследований показывает, что в ближайшие годы в системе здравоохранения Эстонии возрастет необходимость привлечения иностранной рабочей силы. Также наблюдается постоянное увеличение доли медицинских работников, занятых в частном секторе и работающих на нескольких должностях, что, в свою очередь, снижает способность государственной системы здравоохранения и увеличивает время ожидания пациентов.
Отчет: в здравоохранении растет потребность в привлечении рабочей силы из-за рубежа
Эксперт Центра перспективных исследований Каупо Коппель отметил, что нехватка медицинских работников является острой проблемой, особенно среди семейных врачей. «Доля медицинских работников старше 55 лет увеличилась во всех крупных профессиональных группах, но особенно заметна эта тенденция среди семейных врачей. В настоящее время половина семейных врачей старше 60 лет и могут покинуть рынок труда в течение следующего десятилетия», - сказал Коппель. Будущая нехватка семейных врачей будет наиболее острой в сельских районах, где сегодня мало специалистов младше 50 лет.
Хотя до сих пор основное внимание уделялось нехватке медсестер, в ближайшие годы также будет ощущаться дефицит неклинических специалистов, таких как санитары и помощники медсестер. Также вызывает беспокойство нехватка психологов, специалистов в области психического здоровья и фармацевтов. Например, нынешний объем подготовки фармацевтов покрывает лишь половину от необходимого количества специалистов.
В кратком отчете «Тенденции, связанные с медицинскими работниками в Эстонии» Центр перспективных исследований отмечает, что все больше медицинских работников заняты на нескольких рабочих местах, а также увеличивается количество сверхурочных часов. «Это свидетельствует о растущей нагрузке, но в то же время важно учитывать, что контрактная рабочая нагрузка снизилась. Для медицинских работников может быть экономически выгоднее сочетать меньшую контрактную занятость с большим количеством сверхурочных часов», - отметил Коппель.
Согласно данным Департамента статистики, именно в медицинской сфере Эстонии в 2024 году больше всего сотрудников имели несколько рабочих мест. На нескольких работах заняты 59% врачей-специалистов, в то время как средний показатель по стране составляет всего 10%. Многозадачность также распространена среди психологов и логопедов. В то же время эстонские медсестры все чаще работают с перегрузкой: за последние десять лет объем работы, выполняемой за счет сверхурочных часов, увеличился на 40%.
Кроме того, данные показывают, что доля иностранных работников в системе здравоохранения Эстонии является одной из самых низких в Европейском союзе. Например, в 2023 году только 4,5% врачей и 0,2% медсестер в Эстонии были иностранцами - один из самых низких показателей в ЕС.
Кроме того, темпы роста этого показателя в Эстонии остаются сдержанными по сравнению со многими другими странами. «Потребность в привлечении рабочей силы из-за рубежа в эстонской системе здравоохранения явно растет, однако языковой барьер мешает приезду иностранных специалистов», - пояснил Коппель.
В отчете также отмечается, что за десять лет доля медицинских работников, занятых в частном секторе, выросла с 32% до 37%. Все больше вспомогательных специалистов и специалистов в области психического здоровья переходят в частный сектор.
Краткий отчет «Тенденции, связанные с медицинскими работниками в Эстонии» является частью исследовательского направления Центра перспективных исследований «Устойчивость здравоохранения». Цель направления - определить возможности развития в будущем и проанализировать альтернативные варианты диверсификации финансирования здравоохранения и их влияние на доступность медицинских услуг в Эстонии до 2050 года.
Центр перспективных исследований - это аналитический центр при парламенте Эстонии, занимающийся изучением будущих тенденций в обществе и экономике. Центр проводит исследовательские проекты по различным темам с целью анализа долгосрочных социальных процессов и выявления новых трендов и направлений развития.