Президент Финляндии Александер Стубб считает, что участие Европы в мирных переговорах по Украине необходимо, пишет yle.
Президент Финляндии: Европе надо собраться с силами
Президент республики Стубб не поддержал идею создания собственной армии ЕС.
Глава Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Европе нужна своя армия, которая укрепила бы европейскую обороноспособность.
По мнению Стубба, за оборону Европы отвечает НАТО, и дублирующие системы не нужны. Стубб также считает, что участие Европы в мирных переговорах по Украине необходимо, но для этого Европейским странам нужно собраться с силами.
«Украинцы, вероятно, сами решат, кто будет за столом переговоров, и это означает, что Европа в той или иной форме будет участвовать в них. Но Европе нужно собраться и принять решение. Я согласен с министром обороны Хяккяненом, что если бы была единая линия, то голос европейцев звучал бы значительно сильнее», - заявил Стубб.