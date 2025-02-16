Президент Финляндии: Европе надо собраться с силами

По мнению Стубба, за оборону Европы отвечает НАТО, и дублирующие системы не нужны. Стубб также считает, что участие Европы в мирных переговорах по Украине необходимо, но для этого Европейским странам нужно собраться с силами.

«Украинцы, вероятно, сами решат, кто будет за столом переговоров, и это означает, что Европа в той или иной форме будет участвовать в них. Но Европе нужно собраться и принять решение. Я согласен с министром обороны Хяккяненом, что если бы была единая линия, то голос европейцев звучал бы значительно сильнее», - заявил Стубб.