Руководитель программы по кибербезопасности: любое устройство, подключенное к интернету, потенциально может быть под угрозой!

По словам Венейблса, наибольшей опасности подвержены роутеры. Они являются отличной мишенью, поскольку передают по сети данные, которые можно перехватить и отправить обратно в Китай. Например, в 2024 году американские законодатели призвали проверить роутеры TP-Link, произведенные в Китае. «Эксперты по безопасности обнаружили множество уязвимостей в различных китайских продуктах, и TP-Link - один из них. Есть доказательства, что поддерживаемые государством хакеры используют эти устройства, нацеливаясь на правительственных чиновников США и ЕС», - добавил он.

Под угрозой могут быть даже аэрофритюрницы

Если задуматься о потенциально опасных устройствах, подключаемых к сети Wi-Fi, аэрофритюрница, пожалуй, придет в голову одной из последних. Однако именно роботы-пылесосы, аэрофритюрницы и другие подобные приборы могут угрожать приватности семей.

«Недавно поступали сообщения о том, что некоторые аэрофритюрницы и другие подключенные устройства, произведенные в Китае, собирают данные пользователей и отправляют их в Китай», - рассказал Венейблс и добавил, что даже высказывались предположения, что эти устройства записывают разговоры.

Стоит ли покупать недорогой умный датчик дыма?

Все умные устройства, управляемые дистанционно, при наличии достаточных знаний можно контролировать хоть из Китая и заставить их работать по своему усмотрению. Использовать в своих целях можно и сохраненные данные.

Тармо Пярьяла признает, что если злоумышленник достаточно умен, то подключение пылесоса или дымового датчика к домашней сети Wi-Fi, по сути, может дать ему доступ ко всем устройствам в той же сети. Так, через умный дымовой датчик можно предоставить мошеннику доступ, например, к своему компьютеру и личным данным.

«Если цена на что-то кажется подозрительно низкой, это должно насторожить, - отметил эксперт по безопасности и указал на то, что хотя умный дымовой датчик стоит в китайском интернет-магазине в два-три раза дешевле, чем у нас, сделка может быть не такой уж выгодной, как кажется на первый взгляд. - Безопаснее всего покупать электронику известных и надежных брендов».