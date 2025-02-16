Алексей Навальный

16 февраля 2024-го ФСИН объявляет, что Алексей Навальный умер в колонии на Ямале. Следственный комитет говорит о естественных причинах (попытавшись скрыть, что перед смертью у Навального были боли в животе, рвота и судороги). Соратники Навального уверены, что его убили. Тело политика не отдают матери девять дней, добиваясь от нее согласия на тайные похороны.

Выдачи тела вместе с ней требуют тысячи людей. Десятки тысяч приходят на прощание с Навальным - вопреки помехам со стороны властей, оно проходит публично. Жена и дети Навального, живущие за границей, проститься с ним не могут. Политика хоронят на Борисовском кладбище в Москве. На его могиле гора цветов. Настоящая причина его гибели не названа.

Семья Алексея Навального

Юлия Навальная обещает продолжить дело своего мужа. В день его смерти она со сцены призывает привлечь к ответственности Владимира Путина (который только после гибели Навального впервые назвал его по имени). Ей аплодируют стоя - и так будет еще не раз. Она зовет людей на «Полдень против Путина» и антивоенный марш.