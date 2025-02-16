Несколько недель крепких морозов наконец-то принесли радость туристическим операторам Соомаа - похоже, затянувшееся почти на пять месяцев затишье подошло к концу. Затопленные паводковыми водами поймы покрылись прочным слоем льда, превращая их в настоящий зимний парк развлечений, где теперь можно не только скользить на коньках, но и рассекать просторы на санях.
Для подписчиков
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Зима еще не ушла: природный каток привлек конькобежцев и любителей санок!
У смотровой башни на пойме Тырамаа в обеденное время стояли десятки автомобилей, а компания из Пярну, приехавшая отпраздновать день рождения, добралась до затопленной территории даже на автобусе.