ГАЛЕРЕЯ Зима еще не ушла: природный каток привлек конькобежцев и любителей санок!

У смотровой башни на пойме Тырамаа в обеденное время стояли десятки автомобилей, а компания из Пярну, приехавшая отпраздновать день рождения, добралась до затопленной территории даже на автобусе.

«Я хотела устроить сюрприз своему мужу Ренно вместе с друзьями, коллегами и знакомыми. Около месяца назад договорилась с Айваром Руюкелем, что в этот день мы будем здесь и хотим чем-то заняться. Еще неделю назад казалось, что нас ждет сплав на каноэ, но теперь всей компанией мы отправляемся кататься на санках», - рассказала женщина, организовавшая природную прогулку в Соомаа на день рождения мужа, собрав при этом две дюжины родственников, друзей и коллег.