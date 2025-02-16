Вс, 16.02.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Cообщи
Для подписчиков

ГАЛЕРЕЯ Зима еще не ушла: природный каток привлек конькобежцев и любителей санок!

Перевод: Каролина Вертяева
Copy

Несколько недель крепких морозов наконец-то принесли радость туристическим операторам Соомаа - похоже, затянувшееся почти на пять месяцев затишье подошло к концу. Затопленные паводковыми водами поймы покрылись прочным слоем льда, превращая их в настоящий зимний парк развлечений, где теперь можно не только скользить на коньках, но и рассекать просторы на санях.

У смотровой башни на пойме Тырамаа в обеденное время стояли десятки автомобилей, а компания из Пярну, приехавшая отпраздновать день рождения, добралась до затопленной территории даже на автобусе.

«Я хотела устроить сюрприз своему мужу Ренно вместе с друзьями, коллегами и знакомыми. Около месяца назад договорилась с Айваром Руюкелем, что в этот день мы будем здесь и хотим чем-то заняться. Еще неделю назад казалось, что нас ждет сплав на каноэ, но теперь всей компанией мы отправляемся кататься на санках», - рассказала женщина, организовавшая природную прогулку в Соомаа на день рождения мужа, собрав при этом две дюжины родственников, друзей и коллег.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх