ФОТО Ночное ДТП: автомобиль вылетел в кювет, водитель пытался скрыть, кто был за рулем

В первые минуты воскресенья на границе Ляэне-Вирумаа, в Ахула (Ярвамаа), произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Легковой автомобиль Subaru, двигавшийся из Пайде в сторону Раквере, столкнулся с Opel Omega, который внезапно выехал на главную дорогу.