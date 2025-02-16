Вс, 16.02.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Cообщи
Для подписчиков

ФОТО Ночное ДТП: автомобиль вылетел в кювет, водитель пытался скрыть, кто был за рулем

Copy
Пассажир Opel Omega получил более серьезные травмы.
Пассажир Opel Omega получил более серьезные травмы. Фото: Erakogu

В первые минуты воскресенья на границе Ляэне-Вирумаа, в Ахула (Ярвамаа), произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Легковой автомобиль Subaru, двигавшийся из Пайде в сторону Раквере, столкнулся с Opel Omega, который внезапно выехал на главную дорогу.

В результате столкновения Opel вылетел с дороги в кювет, а Subaru снес на своем пути дорожный знак и остановился на обочине. В обоих автомобилях, помимо водителей, находились пассажиры.

На границе Ляэне-Вирумаа, в Ахула, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.
На границе Ляэне-Вирумаа, в Ахула, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Фото: Erakogu
Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх