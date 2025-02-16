В первые минуты воскресенья на границе Ляэне-Вирумаа, в Ахула (Ярвамаа), произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Легковой автомобиль Subaru, двигавшийся из Пайде в сторону Раквере, столкнулся с Opel Omega, который внезапно выехал на главную дорогу.
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ФОТО ⟩ Ночное ДТП: автомобиль вылетел в кювет, водитель пытался скрыть, кто был за рулем
В результате столкновения Opel вылетел с дороги в кювет, а Subaru снес на своем пути дорожный знак и остановился на обочине. В обоих автомобилях, помимо водителей, находились пассажиры.