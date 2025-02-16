Для России такой формат наиболее выгоден, так как создается впечатление, будто она ведет переговоры с США на равных. Однако пока неясно, в каком формате и с чьим участием состоятся встречи, поэтому ситуация может еще неоднократно измениться.

Как сообщает Associated Press, европейские страны уже год разрабатывают план отправки своих войск в Украину для участия в миротворческой миссии. Согласно данным AP, ведущую роль в этом процессе играют Франция и Великобритания. Очевидно, что на данном этапе такой план не может обсуждаться публично. Тем не менее президент Франции уже продемонстрировал, что даже без конкретного намерения вводить войска можно эффективно оказывать давление на Россию. Завершение подготовки плана миротворческой миссии неизбежно усилило бы это давление.

В долгосрочной перспективе главная сложность реализации подобного плана заключается в необходимости постоянного жесткого и непреклонного дипломатического и экономического давления на Россию, чтобы добиться реального изменения ее политики в соответствии с принципами международного права. Остается надеяться, что Европа извлекла уроки из опыта Минских соглашений.

Прежде всего Европе необходимо выработать единую согласованную позицию.

Частые заявления американских чиновников указывают на отсутствие у США четкой стратегической линии, поэтому, вероятно, тактика будет меняться по мере развития переговорного процесса.

Украина одержала небольшую дипломатическую победу, организовав встречу с министром иностранных дел КНР во время Мюнхенской конференции.