Основываясь на последних сообщениях, особенно после телефонного разговора госсекретаря США с министром иностранных дел России, можно уверенно сказать, что делегации США и России в ближайшее время встретятся в Саудовской Аравии, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
РАЙНЕР САКС ⟩ Американские лидеры ведут себя как пионеры, первыми достигшие золотой жилы
Для России такой формат наиболее выгоден, так как создается впечатление, будто она ведет переговоры с США на равных. Однако пока неясно, в каком формате и с чьим участием состоятся встречи, поэтому ситуация может еще неоднократно измениться.
Как сообщает Associated Press, европейские страны уже год разрабатывают план отправки своих войск в Украину для участия в миротворческой миссии. Согласно данным AP, ведущую роль в этом процессе играют Франция и Великобритания. Очевидно, что на данном этапе такой план не может обсуждаться публично. Тем не менее президент Франции уже продемонстрировал, что даже без конкретного намерения вводить войска можно эффективно оказывать давление на Россию. Завершение подготовки плана миротворческой миссии неизбежно усилило бы это давление.
В долгосрочной перспективе главная сложность реализации подобного плана заключается в необходимости постоянного жесткого и непреклонного дипломатического и экономического давления на Россию, чтобы добиться реального изменения ее политики в соответствии с принципами международного права. Остается надеяться, что Европа извлекла уроки из опыта Минских соглашений.
Прежде всего Европе необходимо выработать единую согласованную позицию.
Частые заявления американских чиновников указывают на отсутствие у США четкой стратегической линии, поэтому, вероятно, тактика будет меняться по мере развития переговорного процесса.
Украина одержала небольшую дипломатическую победу, организовав встречу с министром иностранных дел КНР во время Мюнхенской конференции.
Еще до вступления Дональда Трампа в должность президент Украины предложил использовать находящиеся на территории страны редкоземельные полезные ископаемые, чтобы предотвратить их попадание под контроль России. Этот расчет украинского руководства оказался верным, хотя, возможно, они не ожидали столь сильного давления со стороны США с целью быстрого заключения соглашения об их использовании.
Американские лидеры ведут себя как пионеры, первыми достигшие золотой жилы. Вероятно, Украина продолжит сталкиваться с жестким давлением со стороны США, но это также дает ей возможность получить от Вашингтона большую поддержку. По крайней мере, на начальном этапе президент Украины и правительство не поддались этому давлению.
Президент Украины заявил на Мюнхенской конференции, что Россия планирует в этом году сформировать дополнительные войска численностью 150 тысяч человек, часть из которых планируется перебросить в Беларусь. Он также добавил, что Россия может атаковать страны Европы. Это утверждение невозможно заранее подтвердить или полностью опровергнуть, но по крайней мере на данный момент его следует считать маловероятным. Если потери России останутся на уровне конца прошлого года и начала этого, то вновь сформированные подразделения будут использованы на фронтах Украины для поддержания текущего темпа наступления.
Ситуация на фронте
На фронте значительно возросло количество атак российской армии. Это можно рассматривать как попытку укрепить переговорные позиции России. Происходящее на фронте подтверждает, что для России наступает решающий момент для начала переговоров, другими словами, Россия принимает переговорный процесс всерьез.
- Российское наступление активизировалось на всех основных направлениях.
- На Курском направлении активность атак российской армии не возросла, и ситуация не изменилась.
- На Харьковском направлении количество атак увеличилось, но их интенсивность остается невысокой. Изменений в размещении войск нет.
- На направлениях Купянск и Лиман количество атак российской армии значительно возросло. Пока нет информации о результатах этих атак. На Сиверском направлении также наблюдается небольшая активизация, но ситуация остается под контролем украинских войск.
- В районе Бахмута увеличилась активность атак российских войск как в районе Часового Яра, так и в районе Торецка. Пока нет информации о продвижении российских войск.
- На направлении Покровска количество атак российских войск вернулось на уровень конца прошлого года. Активизировалось наступление российских войск на юго-запад от Донецка. Российские войска пытаются вытеснить украинские силы из района Курахово и продвигаются в сторону населенного пункта Великая Новоселка. Однако пока нет данных о явных успехах в этом районе.
- На южном фронте происходят отдельные разведывательные бои. В районе Днепровских островов российское командование после двухнедельного затишья снова провело несколько атак, но не добилось успеха.
По результатам вчерашних атак можно предположить, что российское командование ставит целью захватить города Купянск, Часов Яр и Торецк, а также укрепить свои позиции на юге Донбасса. Вопрос остается, хватит ли у российской армии резервов для поддержания такого темпа наступления в ближайшие недели.