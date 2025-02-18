С 11 по 13 февраля президент Эстонии Алар Карис побывал с визитом в Израиле и на территориях, управляющихся Палестинской администрацией. В этом репортаже рассказываем об израильской части визита: официальных приемах, общении с израильтянами и об особенностях этой страны, с которыми нужно считаться даже официальным делегациям.
Первые протокольное мероприятие визита состоялось в среду, 12 февраля. В своем дворце президента Эстонии и эстонскую делегацию принял президент Израиля Ицхак Герцог. Оркестр душевно исполнил сначала гимн гостей - Mu isamaa, mu õnn ja rõõm, а затем и гимн хозяев - «ХаТиква» («Надежда»).