С 11 по 13 февраля президент Эстонии Алар Карис побывал с визитом в Израиле и на территориях, управляющихся Палестинской администрацией. В этом репортаже рассказываем об израильской части визита: официальных приемах, общении с израильтянами и об особенностях этой страны, с которыми нужно считаться даже официальным делегациям.