Торгово-промышленная палата: обязательное требование годовой деятельности для найма иностранцев необоснованно

Аналогичное требование распространяется и на арендную работу - в этом случае работодатель должен вести реальную экономическую деятельность в Эстонии или в другой стране Европейской экономической зоны не менее 18 последовательных месяцев.

В своем заключении, направленном в Конституционную комиссию Рийгикогу, Палата отметила, что такое требование снижает привлекательность эстонской предпринимательской и инвестиционной среды.

«Если новый предприниматель инвестирует в Эстонии 100 миллионов евро и создаст 100 новых рабочих мест, после вступления в силу этого изменения он не сможет сразу нанять иностранных работников с временным видом на жительство, так как у компании не будет предшествующей экономической деятельности в Эстонии», - привели пример представители Палаты.

Кроме того, было отмечено, что данное требование увеличивает нагрузку как на работодателей, так и на Департамент полиции и погранохраны (PPA), создавая при этом неопределенность как для работодателей, так и для иностранных работников. Причина заключается в отсутствии четкого определения понятия «реальная экономическая деятельность», что вынуждает рассматривать каждый случай индивидуально.

Торгово-промышленная палата предложила Рийгикогу исключить требование о предшествующей экономической деятельности работодателя из законопроекта или, по крайней мере, смягчить его. В частности, представители Палаты предложили сократить срок с 12 и 18 месяцев до шести месяцев.