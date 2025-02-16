По мнению Торгово-промышленной палаты, внесение в Закон об иностранцах требования о том, что работодатель должен вести реальную экономическую деятельность в Эстонии не менее 12 последовательных месяцев перед подачей ходатайства о виде на жительство, является нецелесообразным.
Торгово-промышленная палата: обязательное требование годовой деятельности для найма иностранцев необоснованно
Аналогичное требование распространяется и на арендную работу - в этом случае работодатель должен вести реальную экономическую деятельность в Эстонии или в другой стране Европейской экономической зоны не менее 18 последовательных месяцев.
В своем заключении, направленном в Конституционную комиссию Рийгикогу, Палата отметила, что такое требование снижает привлекательность эстонской предпринимательской и инвестиционной среды.
«Если новый предприниматель инвестирует в Эстонии 100 миллионов евро и создаст 100 новых рабочих мест, после вступления в силу этого изменения он не сможет сразу нанять иностранных работников с временным видом на жительство, так как у компании не будет предшествующей экономической деятельности в Эстонии», - привели пример представители Палаты.
Кроме того, было отмечено, что данное требование увеличивает нагрузку как на работодателей, так и на Департамент полиции и погранохраны (PPA), создавая при этом неопределенность как для работодателей, так и для иностранных работников. Причина заключается в отсутствии четкого определения понятия «реальная экономическая деятельность», что вынуждает рассматривать каждый случай индивидуально.
Торгово-промышленная палата предложила Рийгикогу исключить требование о предшествующей экономической деятельности работодателя из законопроекта или, по крайней мере, смягчить его. В частности, представители Палаты предложили сократить срок с 12 и 18 месяцев до шести месяцев.
«Мы также подчеркнули, что развитие планируемых электронных услуг и внедрение принципа “одного окна” предоставят полиции и другим надзорным органам лучшие возможности для выявления злоупотреблений с видами на жительство и, таким образом, повысят безопасность и защиту государства. Это означает, что дополнительное требование о предшествующей экономической деятельности работодателя просто излишне», - заявили в Палате.
Пока неясно, учтет ли Рийгикогу предложение Торгово-промышленной палаты. Однако три необоснованных требования уже были исключены из законопроекта.
По предложению Палаты было убрано требование, согласно которому иностранцу разрешалось бы краткосрочное трудоустройство в Эстонии только при наличии визы категории D. Это означает, что иностранцы по-прежнему могут работать в Эстонии по краткосрочной визе категории C, а также по национальной визе D, выданной другим государством-участником Шенгенского соглашения, или без визы на основании соглашения о безвизовом режиме.
Кроме того, из законопроекта исключено требование, согласно которому работодатель мог бы зарегистрировать краткосрочное трудоустройство иностранца только в том случае, если он вел реальную экономическую деятельность в Эстонии не менее шести месяцев перед подачей заявки.
Был также удален пункт, который давал бы правительству право приостанавливать регистрацию краткосрочного трудоустройства в зависимости от вида работы, места работы или сферы деятельности, если это было бы оправдано с точки зрения общественного порядка или национальной безопасности.