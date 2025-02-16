Председатель партии «Ээсти 200» Кристина Каллас заявила в своей речи перед Советом партии «Ээсти 200», что внедрение цифровой экономики и искусственного интеллекта - это шанс Эстонии создать новую ценность и повысить производительность экономики.
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Кристина Каллас: для восстановления экономического роста Эстонии нужен новый скачок в сфере ИИ
«Эстония заснула на лаврах своих достижений за последние 30 лет. Мы упивались стремительным ростом уровня жизни и ошибочно полагали, что дальнейшее развитие пойдет по инерции, либо считали, что следующий скачок будет проще, чем он есть на самом деле, - сказала Каллас. - Оставшись в зоне комфорта, мы столкнулись с тем, что производительность наших компаний не растет, а снижается. Себестоимость у нас высокая, у нас есть высококвалифицированная рабочая сила, но ее слишком мало».