Кристина Каллас: для восстановления экономического роста Эстонии нужен новый скачок в сфере ИИ

«Эстония заснула на лаврах своих достижений за последние 30 лет. Мы упивались стремительным ростом уровня жизни и ошибочно полагали, что дальнейшее развитие пойдет по инерции, либо считали, что следующий скачок будет проще, чем он есть на самом деле, - сказала Каллас. - Оставшись в зоне комфорта, мы столкнулись с тем, что производительность наших компаний не растет, а снижается. Себестоимость у нас высокая, у нас есть высококвалифицированная рабочая сила, но ее слишком мало».