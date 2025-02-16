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Лаури Ляэнеметс: повседневная еда для семей не должна быть предметом роскоши

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Лаури Ляэнеметс.
Лаури Ляэнеметс. Фото: Konstantin Sednev

На прошедшем в воскресенье в Тарту заседании совета Социал-демократической партии, председатель партии Лаури Ляэнеметс заявил, что правительство должно найти решение для снижения цен на продукты питания, поскольку повседневная еда для семей не может становиться предметом роскоши.

«Рост цен на продукты в Эстонии был одним из самых быстрых в Европе. По данным Департамента статистики, за три года цены на продукты в эстонских магазинах выросли в среднем на 40 процентов. В результате совокупности факторов уровень благосостояния людей снизился, а доля расходов на еду стала непропорционально высокой, - отметил Ляэнеметс. - Это означает, что кормить семью становится все сложнее, но еда не может быть предметом роскоши. Поэтому наша задача - найти решение для снижения цен на продукты».

По словам Ляэнеметса, одним из решений может стать снижение ставки НДС на основные группы продуктов - овощи, молоко, мясо, зерновые и рыбу - до 9%. Однако это возможно только при условии, что будет достигнута договоренность с розничными сетями, чтобы эта мера действительно снизила стоимость товаров для покупателей, а не просто увеличила прибыль крупных торговых сетей.

Также, по его мнению, необходимо обеспечить большую прозрачность ценообразования, чтобы избежать чрезмерных наценок.

Помимо снижения налогов, решения могут быть связаны с экономическими мерами, направленными на поддержку местного производства продуктов питания. Это может включать энергетические льготы для производителей, финансовые субсидии для пищевого сектора и анализ конкурентной среды, чтобы предотвратить монопольное ценообразование.

Ляэнеметс подчеркнул, что снижение уровня жизни семей усиливает социальное неравенство и в итоге тормозит экономическое развитие и ставит под угрозу национальную безопасность.

«Важно понимать, что ухудшение уровня жизни семей и растущее неравенство становятся не только тормозом для экономики Эстонии, но и подрывают веру людей в демократию», - заявил он.

На заседании совета социал-демократов в Тарту обсуждались вопросы образования, цен на продукты питания и внутренней политики.

Доклады представили министр регионального развития и сельского хозяйства Пирет Хартман, министр инфраструктуры Владимир Свет, и евродепутат Свен Миксер, который рассказал о текущей ситуации во внешней политике.

С докладом «Как образовательное неравенство незаметно проникло в наш дом» выступила главный редактор отчета о человеческом развитии Эстонии-2026, доцент Тартуского университета Энели Киндсико.

На заседании также был назначен исполняющий обязанности генерального секретаря партии, утверждены план работы Социал-демократической партий на текущий год и бюджет.

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