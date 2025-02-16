Лаури Ляэнеметс: повседневная еда для семей не должна быть предметом роскоши

«Рост цен на продукты в Эстонии был одним из самых быстрых в Европе. По данным Департамента статистики, за три года цены на продукты в эстонских магазинах выросли в среднем на 40 процентов. В результате совокупности факторов уровень благосостояния людей снизился, а доля расходов на еду стала непропорционально высокой, - отметил Ляэнеметс. - Это означает, что кормить семью становится все сложнее, но еда не может быть предметом роскоши. Поэтому наша задача - найти решение для снижения цен на продукты».

По словам Ляэнеметса, одним из решений может стать снижение ставки НДС на основные группы продуктов - овощи, молоко, мясо, зерновые и рыбу - до 9%. Однако это возможно только при условии, что будет достигнута договоренность с розничными сетями, чтобы эта мера действительно снизила стоимость товаров для покупателей, а не просто увеличила прибыль крупных торговых сетей.

Также, по его мнению, необходимо обеспечить большую прозрачность ценообразования, чтобы избежать чрезмерных наценок.

Помимо снижения налогов, решения могут быть связаны с экономическими мерами, направленными на поддержку местного производства продуктов питания. Это может включать энергетические льготы для производителей, финансовые субсидии для пищевого сектора и анализ конкурентной среды, чтобы предотвратить монопольное ценообразование.

Ляэнеметс подчеркнул, что снижение уровня жизни семей усиливает социальное неравенство и в итоге тормозит экономическое развитие и ставит под угрозу национальную безопасность.

«Важно понимать, что ухудшение уровня жизни семей и растущее неравенство становятся не только тормозом для экономики Эстонии, но и подрывают веру людей в демократию», - заявил он.

На заседании совета социал-демократов в Тарту обсуждались вопросы образования, цен на продукты питания и внутренней политики.

Доклады представили министр регионального развития и сельского хозяйства Пирет Хартман, министр инфраструктуры Владимир Свет, и евродепутат Свен Миксер, который рассказал о текущей ситуации во внешней политике.

С докладом «Как образовательное неравенство незаметно проникло в наш дом» выступила главный редактор отчета о человеческом развитии Эстонии-2026, доцент Тартуского университета Энели Киндсико.

На заседании также был назначен исполняющий обязанности генерального секретаря партии, утверждены план работы Социал-демократической партий на текущий год и бюджет.