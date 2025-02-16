Porsche планирует сократить тысячи рабочих мест в Германии, ссылаясь на сложные рыночные условия и изменения в производстве автомобилей. Европейская автомобильная промышленность сталкивается с более медленным, чем ожидалось, переходом на электромобили, экономической нестабильностью и растущей конкуренцией со стороны китайских производителей автомобилей.
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Известный производитель автомобилей замедляет темпы и сокращает тысячи рабочих мест
Porsche объявила о намерении сократить 1900 рабочих мест в Германии к 2029 году, преимущественно на заводах в Штутгарте-Цуффенхаузене и Вайсахе. Это решение обусловлено снижением спроса на электромобили, в частности на модель Taycan, а также сложными геополитическими и экономическими условиями.