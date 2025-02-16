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Известный производитель автомобилей замедляет темпы и сокращает тысячи рабочих мест

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Фото статьи
Фото: JOHANNES EISELE / AFP

Porsche планирует сократить тысячи рабочих мест в Германии, ссылаясь на сложные рыночные условия и изменения в производстве автомобилей. Европейская автомобильная промышленность сталкивается с более медленным, чем ожидалось, переходом на электромобили, экономической нестабильностью и растущей конкуренцией со стороны китайских производителей автомобилей.

Porsche объявила о намерении сократить 1900 рабочих мест в Германии к 2029 году, преимущественно на заводах в Штутгарте-Цуффенхаузене и Вайсахе. Это решение обусловлено снижением спроса на электромобили, в частности на модель Taycan, а также сложными геополитическими и экономическими условиями.

Сокращения приведут к уменьшению числа сотрудников на 15 процентов на этих заводах, к этому также добавляются завершившиеся две тысячи временных контрактов - 1500 из которых истекли в 2024 году, а еще 500 контрактов заканчиваются в настоящее время. Porsche планирует осуществить сокращения через добровольные увольнения, предлагая досрочные пенсии или компенсационные пакеты. Также будет введена строгая политика найма, при которой новые сотрудники будут приниматься только в случае крайней необходимости.

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