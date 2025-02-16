В Тартуском марафоне приняли участие тысячи лыжников из 25 стран

В воскресенье состоялась 40-километровая гонка классическим стилем, где в напряженной борьбе одержал победу Лаури Лепистё. Второе место занял чешский спортсмен Фабиан Сточек, а лучшим среди эстонцев стал Райдо Рянкель, который финишировал третьим.

«Перед стартом я решил ознакомиться с финишным отрезком трассы, и это действительно помогло мне выиграть», - прокомментировал Лепистё, который в прошлом году финишировал на Тартуском марафоне третьим.

Рянкель отметил, что гонка была сложной и напряженной: «На первом круге не было смысла атаковать в одиночку, так как в лыжне был свежий снег, и ехать было трудно. Но на втором круге Лаури взвинтил темп так, что мне пришлось идти на пределе возможностей, чтобы удержаться за ним», - рассказал он.

В женской гонке победу второй год подряд одержала Теэси Туул. Второе место заняла Татьяна Маннима, а третьей финишировала Ыннела Родендау.

«Победа далась тяжело, Татьяна просто так ее не отдавала. На втором круге мне показалось, что она вот-вот оторвется, но, к счастью, я смогла догнать ее. За три километра до финиша удалось немного оторваться на подъеме, и после этого я отдала все свои силы», - поделилась эмоциями Туул.