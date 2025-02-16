По данным медиакомпании ВВС, провести эту неформальную встречу предложил президент Франции Эмманюэль Макрон, а роль ее главного идеолога взял на себя британский премьер Кир Стармер.

Елисейский дворец пока не делал официальных анонсов саммита, но польский депутат Гжегож Схетына заявил в интервью радиостанции RMF FM, что премьер-министр Польши Дональд Туск планирует 17 февраля принять в нем участие. Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский написал в соцсети X, что Макрон «уже зовет лидеров Европы в Париж», но позднее удалил этот пост.

Closing off #MSC2025 with a good discussion among the EU foreign ministers still in Munich.



Europe stands strongly united in supporting Ukraine and strengthening our own defence.



We will soon come up with new initiatives to take this forward. pic.twitter.com/pOjqXeCGce — Kaja Kallas (@kajakallas) February 16, 2025

Цель саммита - согласовать общую позицию

Целью этой встречи агентство Reuters назвало согласование общей позиции на фоне опасений, что мирные переговоры с РФ по прекращению войны в Украине, которые продвигают США, не предполагают участия в них Европы.

Отмечается, что Кир Стармер планирует после европейского саммита обсудить его итоги с президентом США Дональдом Трампом, их встреча в Вашингтоне запланирована на конец февраля. После этого ожидается еще один саммит с участием европейских лидеров и президента Украины Владимира Зеленского.

В саммите в Париже намерен участвовать и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. «Если европейцы хотят иметь право голоса, они должны продемонстрировать свою значимость», - сказал он. На MSC генсек НАТО также заявил, что Европа должна выступить с «хорошими предложениями» по обеспечению мира в Украине, если она хочет участвовать в переговорах под руководством США.

Вопросу поддержки Украины и подготовке новых инициатив, по словам главы европейской дипломатии Каи Каллас, было посвящено также заседание министров иностранных дел стран ЕС, состоявшееся утром 16 февраля в Мюнхене после конференции по безопасности.