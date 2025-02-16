Турция - один из ведущих производителей меда в мире. Но все чаще вместо настоящего меда там производят подделки с применением сахарного сиропа и ароматизаторов - и с большой вероятностью продают в Европе.
Мед с виагрой? Как в Турции производят подделки
Турция - второй после Китая поставщик меда в мире. Ежегодно в стране его производят 115 000 тонн.
В пятерку стран, где производится этот продукт, входят также Эфиопия, Иран и Индия.
В Турции около 100 000 пчеловодов и более 9 млн ульев.
По данным турецкого министерства сельского хозяйства, около 500 предприятий работают в этой отрасли.
Ее годовой оборот оценивается примерно в 270 млн евро.
Для Германии Турция является одним из важных поставщиков меда. Для Турции ФРГ - второй после США импортер продукта.
Анкара - столица поддельного меда
Однако сейчас отрасль переживает кризис. Причина в том, что в Турции все чаще производят не настоящий, а поддельный мед.
Турецкие власти уже подключили к решению проблемы силовые ведомства: во время полицейских операций в последние месяцы были конфискованы тонны поддельного меда.
А в Анкаре в сентябре прошлого года были обнаружены 8150 тонн глюкозы, фруктозы и сахара, а также 100 000 этикеток различных марок меда.
Впрочем, реальный масштаб производства некондиционного или искусственного меда в Турции неизвестен.
Происходит это следующим образом: натуральный мед заменяют на сахарный сироп, и в него добавляют искусственные ароматизаторы, красители, глюкозу, кукурузный сироп и подсластители.
Продавать эту смесь, называя ее «медом», нельзя - это является нарушением нормы о защищенном наименовании продукта.
В четвертом квартале 2024 года министерство сельского хозяйства Турции опубликовало списки, согласно которым 43 турецких производителя поставляли на рынок разбавленный мед.
При этом Анкара считается центром производства таких подделок.
Двое из этих производителей, согласно данным министерства, продавали такой "мед" через крупные сети супермаркетов.
Рыночная стоимость конфискованного разбавленного меда превышает 25 млн евро.
Специалисты в Турции бьют тревогу. Производители опасаются, что из-за поддельной продукции имиджу Турции на мировом рынке будет нанесен значительный ущерб.
Они требуют более активного вмешательства со стороны государства, строгих мер регулирования и высоких штрафов для производителей подделок.
Зия Шахин, президент Центрального союза турецких пчеловодов считает, что министерство сельского хозяйства должно взять на себя ответственность и требовать строгого контроля и высоких штрафов.
«Проблема в отсутствии регулирования. Наши пчеловоды раздражены и спрашивают нас, почему мы ничего против этого не предпринимаем. Но у нас нет полномочий для контроля. Я даже не могу просто спросить на улице, настоящий мед или нет», - говорит Шахин в разговоре с DW.
Поддельный мед - проблема всеобщая
Поддельный или разбавленный мед является не только проблемой Турции.
«Как и в других частях света, в Турции тоже есть поддельный продукт. Мы не можем этого отрицать. Но мы не хотим, чтобы наша страна стала известна, как райский уголок для производителей ненастоящего меда. С этим мы не смиримся», - заявляет Зия Шахин.
Джан Сезен, глава одного из ведущих турецких производителей меда Anavarza Bal, с этим согласен.
«Поддельный мед есть также в Китае и в Европе. Было бы нечестно утверждать, что эта проблема касается только Турции. Хотя турки в этом вопросе особенно изобретательны», - признает Сезен.
По его словам, производители поддельного меда точно отслеживают, когда государственные структуры проводят контроль и целенаправленно ограничивают в этот период свое производство.
Но, по его словам, в каждом супермаркете можно найти ненастоящий мед.
«Необходимо вскрывать эти схемы - например, публиковать списки, которые составляет министерство. Наше население должно знать о поддельных продуктах», - говорит Сезен.
Одной из главных причин производства и широкого распространения подделок является экономическая ситуация в Турции.
Поддельный мед стоит в Турции примерно 1 евро 60 центов за килограмм. Настоящий - около 8 евро.
Уже несколько лет в Турции высокая инфляция. Поскольку падает покупательная способность населения, разбавленный мед для многих оказывается единственным доступным вариантом.
Откуда в Европе мед с виагрой?
Эксперты считают, что таможенного контроля недостаточно, чтобы обнаружить поддельный мед.
Поэтому возможно, что такой продукт уже был экспортирован за границу.
«Вполне может быть, что ненастоящий мед сначала нелегально экспортируют в арабские страны, а оттуда - по всему миру», - говорит Зия Шахин.
Между тем существуют доказательства того, что фейковый мед уже есть и в Европе.
В январе 2024 года французские службы конфисковали 13 тонн разбавленного меда с добавлением виагры, который продавался как «мед для эрекции».
По официальным данным, это был мед от нелегальных поставщиков из Турции, Туниса и Таиланда.
Насколько серьезной является проблема с поддельным медом, показывают цифры Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF).
Уже в 2023 году ведомство установило массовые нарушения при импорте меда в ЕС.
Почти половина (46 процентов) меда оказалась поддельной. Из 15 проб меда, ввезенного из Турции, 14 показали, что продукция ненастоящая.