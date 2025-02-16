Мед с виагрой? Как в Турции производят подделки

При этом Анкара считается центром производства таких подделок.

Двое из этих производителей, согласно данным министерства, продавали такой "мед" через крупные сети супермаркетов.

Рыночная стоимость конфискованного разбавленного меда превышает 25 млн евро.

Специалисты в Турции бьют тревогу. Производители опасаются, что из-за поддельной продукции имиджу Турции на мировом рынке будет нанесен значительный ущерб.

Они требуют более активного вмешательства со стороны государства, строгих мер регулирования и высоких штрафов для производителей подделок.

Зия Шахин, президент Центрального союза турецких пчеловодов считает, что министерство сельского хозяйства должно взять на себя ответственность и требовать строгого контроля и высоких штрафов.

«Проблема в отсутствии регулирования. Наши пчеловоды раздражены и спрашивают нас, почему мы ничего против этого не предпринимаем. Но у нас нет полномочий для контроля. Я даже не могу просто спросить на улице, настоящий мед или нет», - говорит Шахин в разговоре с DW.

Поддельный мед - проблема всеобщая

Поддельный или разбавленный мед является не только проблемой Турции.

«Как и в других частях света, в Турции тоже есть поддельный продукт. Мы не можем этого отрицать. Но мы не хотим, чтобы наша страна стала известна, как райский уголок для производителей ненастоящего меда. С этим мы не смиримся», - заявляет Зия Шахин.