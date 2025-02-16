Тысячи работников торговли начинают забастовку в Финляндии

По данным финского Профсоюза работников сферы обслуживания (PAM), акция протеста затронет около 70 000 работников и руководителей, и около 3 000 объектов.

Как передает YLE, забастовка начнется в понедельник утром в сфере торговой логистики и продолжится в среду в магазинах.

Забастовка на предприятиях логистики продлится до утра четверга, а в магазинах – до утра субботы.

«Мы по-прежнему слишком далеки от компромисса с работодателями, и государственный посредник также не представил никакого предложения по решению», – цитирует YLE заявление председателя PAM Анники Рённи-Сяллинен.

Профосоюз добивается для работников повышения зарплаты на 10 процентов.

В масштабной забастовке на следующей неделе примут участие все магазины сетей K-Market, K-Supermarket, K-Citymarket, Lidl, Halpa-Halli, Tokmanni, Alepa, Sale, S-Market, Prisma и Sokos, а также часть магазинов ABC.