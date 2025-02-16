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Центр по правам человека собирает рекордную сумму пожертвований для судебных дел

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Европейский суд по правам человека. Фото иллюстративное.
Европейский суд по правам человека. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

В прошлом году Центр по правам человека рассматривал 24 судебных дела, из которых 17 были новыми, а пять имели стратегическое значение.

Большинство дел были связаны с защитой прав человека в области международной защиты, а также с обеспечением принципов правового государства. Кроме того, в настоящее время рассматриваются дела, касающиеся жалоб на преследование и свободу выражения, и один из ключевых судебных решений ожидается в марте от Государственного суда.

«Мы выиграли дело, в котором суд постановил, что отсутствие военного билета не является препятствием для выдачи вида на жительство. Однако судебные разбирательства требуют больших затрат, а общественное внимание часто становится дополнительной нагрузкой. В будущем наша цель - находить стратегически важные дела и помогать жертвам защищать свои права», - говорится в заявлении Центра.

В сфере разнообразия и инклюзии Центр организовал конференцию по правам человека под названием «От культурного конфликта к инновациям». В рамках программы были оценены организации, претендовавшие на знак разнообразия, и 60 организаций получили этот статус.

Однако осенью Министерство экономики и коммуникаций неожиданно отменило финансирование данной программы на новый период без объяснения причин.

«Мы видим, что такая программа по-прежнему востребована, поэтому продолжим ее развитие. Во второй половине 2025 года совместно с нашими партнерами мы разработаем новую концепцию знака разнообразия», - заявили в Центре.

За прошедший год к Хартии разнообразия присоединились 29 новых организаций, что увеличило сеть до 229 участников.

В течение года Центр по правам человека активно освещал в СМИ ситуацию украинских беженцев в Эстонии, риски ограничения свободы собраний, гендерные вопросы и другие актуальные темы.

«Поскольку социальные сети становятся все более важными в коммуникации, мы провели аудит наших платформ и обновили визуальную концепцию», - отметили в Центре.

«Ведущаяся нами сеть равного обращения подготовила отзывы на законопроекты о борьбе с разжиганием ненависти, преступлениях на почве ненависти, а также о гендерном равенстве и равных возможностях. Мы также выразили поддержку модели "согласия" в законодательстве о сексуальных преступлениях», - заявили представители Центра.

В прошлом году Центр собрал рекордную сумму пожертвований, в том числе крупнейшее единовременное пожертвование от частного лица за всю историю организации. Эти средства используются для финансирования стратегических судебных дел, софинансирования проектов и создания финансового резерва для стабильности работы в сложные периоды. Всего 361 человек сделали пожертвования в пользу Центра.

В знак признания людей, которые вместе с нами борются за права человека в Эстонии, Центр учредил награду для защитников прав человека, которая будет вручаться раз в два года.

Центр также прокомментировал международную ситуацию и влияние решений США на глобальные процессы: «Январь 2025 года был непростым не только для Америки. Президентские указы США затрагивают миллионы нуждающихся по всему миру. К сожалению, как всегда, больше всего страдают люди, находящиеся в наиболее уязвимом положении. Решение приостановить международную помощь уже оказывает серьезные последствия. Это напоминание о том, что борьба за права человека должна продолжаться постоянно - ни одна победа за равенство не является окончательной. Нам нужно работать уже сегодня и защищать права человека с еще большей решимостью, иначе в будущем просто не останется сильных организаций, способных встать на защиту людей в критические моменты», - подчеркнули в Центре.

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