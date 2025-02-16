Центр по правам человека собирает рекордную сумму пожертвований для судебных дел

«Поскольку социальные сети становятся все более важными в коммуникации, мы провели аудит наших платформ и обновили визуальную концепцию», - отметили в Центре.

«Ведущаяся нами сеть равного обращения подготовила отзывы на законопроекты о борьбе с разжиганием ненависти, преступлениях на почве ненависти, а также о гендерном равенстве и равных возможностях. Мы также выразили поддержку модели "согласия" в законодательстве о сексуальных преступлениях», - заявили представители Центра.

В прошлом году Центр собрал рекордную сумму пожертвований, в том числе крупнейшее единовременное пожертвование от частного лица за всю историю организации. Эти средства используются для финансирования стратегических судебных дел, софинансирования проектов и создания финансового резерва для стабильности работы в сложные периоды. Всего 361 человек сделали пожертвования в пользу Центра.

В знак признания людей, которые вместе с нами борются за права человека в Эстонии, Центр учредил награду для защитников прав человека, которая будет вручаться раз в два года.

Центр также прокомментировал международную ситуацию и влияние решений США на глобальные процессы: «Январь 2025 года был непростым не только для Америки. Президентские указы США затрагивают миллионы нуждающихся по всему миру. К сожалению, как всегда, больше всего страдают люди, находящиеся в наиболее уязвимом положении. Решение приостановить международную помощь уже оказывает серьезные последствия. Это напоминание о том, что борьба за права человека должна продолжаться постоянно - ни одна победа за равенство не является окончательной. Нам нужно работать уже сегодня и защищать права человека с еще большей решимостью, иначе в будущем просто не останется сильных организаций, способных встать на защиту людей в критические моменты», - подчеркнули в Центре.