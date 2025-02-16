ФОТО И ВИДЕО В центре Риги почтили память Алексея Навального в годовщину его смерти

Мемориал в память о Навальном организован напротив посольства России. В импровизированном уголке памяти размещены фотографии Алексея Навального, звучит музыка, а собравшиеся оставляют цветы и плакаты. Здесь также установлен микрофон, чтобы желающие могли произнести слова памяти и поддержки.

Ранее сообщалось, что 16 февраля, в первую годовщину смерти Алексея Навального, на его могиле в Москве собрались несколько сотен человек.

В этот же день его вдова Юлия Навальная опубликовала видеообращение, в котором призвала продолжать борьбу за «свободную, мирную и прекрасную» Россию.

Навальный был одним из самых известных противников тоталитарного режима Путина.

Он был задержан в январе 2021 года по возвращении из Германии, где проходил лечение после попытки отравления, организованной агентами ФСБ.

В феврале того же года он был приговорен к тюремному сроку в 2,5 года за якобы нарушение условий условного срока, пока он находился на лечении. В марте следующего года его приговорили еще к девяти годам заключения по обвинениям в «мошенничестве» и «неуважении к суду», а в августе 2023 года - к 19 годам за «экстремизм».

В конце декабря 2023 года Навального перевели в колонию особого режима. Там 16 февраля 2024 года в возрасте 47 лет он скончался при невыясненных обстоятельствах. Оппозиция и международное сообщество считают, что его убили.