Страны Европы не будут создавать единую армию, вопреки предложению президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил глава МИД Польши Сикорский, выступив в то же время за укрепление обороноспособности Европы.
МИД Польши: страны Европы не будут создавать единую армию
Страны Европы не будут создавать единую армию, как это предложил сделать президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления на международной Мюнхенской конференции по безопасности (SEC).
Об этом в воскресенье, 16 февраля, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью польскому телеканалу TVP World.
Отвечая на вопрос журналиста о возможности создании общеевропейских вооруженных сил, Сикорский сказал, что «нужно быть осторожным с этим термином, поскольку разные люди вкладывают в него разный смысл».
«Если вы понимаете под этим объединение национальных армий (стран Европы. - Ред.), то такого не случится. Но я выступаю за то, чтобы Европа, Европейский союз, развивал свои оборонные возможности», - пояснил Сикорский.
Агентство Reuters также передает со ссылкой на слова Сикорского, что спецпредставитель президента США Кит Келлог на Мюнхенской конференции представил союзникам Вашингтона проект тактики для переговоров о завершении войны в Украине.
Министр иностранных дел Польши назвал представленную переговорную тактику «неортодоксальной», однако «внушающей некоторые надежды».
Какие-либо другие подробности он не привел.
Зеленский призвал Европу объединиться для сдерживания РФ Президент Украины, выступая на конференции в Мюнхене 15 февраля, выразил мнение, что «пришло время» создать единые вооруженные силы Европы.
«Без украинской армии европейских армий не хватит, чтобы остановить Россию. Это реальность сейчас. Только наша армия в Европе имеет реальный, современный опыт войны. Но только нашей армии недостаточно также. И нам нужно то, что можете предоставить вы: оружие, тренировки, санкции, финансирование, политическое давление и единство», - обратился Зеленский к участникам форума.
Он также заявил, что президент РФ Владимир Путин не заинтересован в мирном соглашении, поскольку нуждается в войне для поддержания своей власти.
«Россия не готовится к диалогу, почти каждый день направляет сотню или больше дронов Shahed, она проводит ракетные атаки, наносит больше ударов с воздуха. А еще планирует создать в этом году 15 новых дивизий. Путин может себе это позволить, потому что цены на энергетические ресурсы достаточно высоки», - указал украинский лидер.
В связи с этим Зеленский призвал государства Европы оказать совместное давление на Путина для достижения справедливого мира в Украине.