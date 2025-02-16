«Дети приезжают из разных уголков Эстонии, и этот день, несомненно, станет для них особенным культурным событием», - отметила президент Союза многодетных семей Ааге Ыунап. «Музыка - это универсальный язык, который объединяет и вдохновляет. Надеемся, что это воспоминание останется с детьми надолго, а, возможно, в будущем мы увидим их уже в роли артистов на сцене».

С 2017 года благотворительный фонд Aitan Lapsi помог 9470 детям и подросткам из разных регионов Эстонии побывать на Eesti Laul.

«Каждый ребенок заслуживает возможности приобщиться к культуре, которая развивает творчество и самовыражение. Мы гордимся тем, что смогли помочь тысячам детей испытать эти незабываемые моменты», - сказала член правления Aitan Lapsi Эве Мянник.

Фонд ставит перед собой цель дарить детям культурные впечатления: организовывать театральные представления в детских садах и больницах, а также давать возможность детям участвовать в музыкальных, литературных, художественных, спортивных и развлекательных мероприятиях.

Каждый желающий может поддержать фонд, сделав пожертвование в автоматах по приему тары - достаточно просто нажать кнопку «Aitan Lapsi», чтобы перевести залоговую сумму на благотворительность. В Эстонии работает более 400 таких автоматов.

С момента основания фонда в 2011 году почти 1,7 миллиона добрых людей внесли пожертвования через автоматы на сумму более двух миллионов евро. Благодаря этим средствам более 270 000 детей смогли насладиться различными культурными событиями.