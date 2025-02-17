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Скандальный дуэт: юрист Вестеринен защищает в суде тиктокера, обвиняющегося в оправдании российской агрессии

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Юрист Андрей Вестеринен.
Юрист Андрей Вестеринен. Фото: Eero Vabamägi

Константин Горлов - житель Таллинна с российским гражданством. Он активен в соцсети TikTok - на него подписаны около 25 тысяч человек. В своих видео он затрагивает разные темы, однако уже второй раз его высказывания в прямых эфирах и публикациях привлекают внимание полиции. В чем же его обвиняют?

Горлов обвиняется в оправдании российской агрессии в Украине: утверждается, что антиукраинские послания содержались как в его публикациях, так и звучали во время прямых эфиров в соцсети. В среду, 12 февраля, он предстал перед судом. 

«Константин Горлов публиковал в TikTok видеоролики, содержащие символику, поддерживающую агрессию России против Украины», - сказал в суде следователь Сергей Дымша корреспонденту программы Reporter.

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