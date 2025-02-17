Скандальный дуэт: юрист Вестеринен защищает в суде тиктокера, обвиняющегося в оправдании российской агрессии

Константин Горлов - житель Таллинна с российским гражданством. Он активен в соцсети TikTok - на него подписаны около 25 тысяч человек. В своих видео он затрагивает разные темы, однако уже второй раз его высказывания в прямых эфирах и публикациях привлекают внимание полиции. В чем же его обвиняют?