Константин Горлов - житель Таллинна с российским гражданством. Он активен в соцсети TikTok - на него подписаны около 25 тысяч человек. В своих видео он затрагивает разные темы, однако уже второй раз его высказывания в прямых эфирах и публикациях привлекают внимание полиции. В чем же его обвиняют?
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Скандальный дуэт: юрист Вестеринен защищает в суде тиктокера, обвиняющегося в оправдании российской агрессии
Горлов обвиняется в оправдании российской агрессии в Украине: утверждается, что антиукраинские послания содержались как в его публикациях, так и звучали во время прямых эфиров в соцсети. В среду, 12 февраля, он предстал перед судом.