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Рассвирепевший раненый кабан напал на охотника

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Кабан в лесу (иллюстративное фото).
Кабан в лесу (иллюстративное фото). Фото: Arvet Mägi/Graafika

В субботу на острове Сааремаа произошел опасный инцидент: раненый дикий кабан атаковал охотника.

Пострадавший согласился рассказать о случившемся, но предпочел остаться анонимным.

Инцидент произошел во время загонной охоты в волости Лаймьяла, в ходе которой кабан был подстрелен, однако сумел сбежать обратно в лес.

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