Рассвирепевший раненый кабан напал на охотника

Rus.Postimees.eeЭстонияДля подписчиковРассвирепевший раненый кабан напал на охотникаРегина Пийкманrus.postimees.ee16 февраля 2025, 18:26CopyКабан в лесу (иллюстративное фото). Фото: Arvet Mägi/GraafikaВ субботу на острове Сааремаа произошел опасный инцидент: раненый дикий кабан атаковал охотника.Пострадавший согласился рассказать о случившемся, но предпочел остаться анонимным.Инцидент произошел во время загонной охоты в волости Лаймьяла, в ходе которой кабан был подстрелен, однако сумел сбежать обратно в лес.КомментарииCopyКлючевые слова Эстонияохотанападениекабанылесдикие животныеохотниккабанохотникиСааремаа