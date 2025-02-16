Кризис в «городе автомобилей». Что происходит с автопромом Германии и можно ли его спасти?

«Экспансия в Китай и высокая прибыль, которая поступала обратно в Европу, не давали увидеть проблемы с высокими затратами на рабочую силу, что давало козырь профсоюзам. Германия фактически была ориентирована на экспорт. Стоит этим рынкам чихнуть, и Германия заболевает, что и произошло», — говорит аналитик.

Завод VW в темноте с синей подсветкой. Фото: Getty Images

Рабочие места под вопросом

Так может ли немецкий автопром восстановить свои позиции? Это важнейший вопрос и для самих производителей, и для их поставщиков, и для всей страны.

«Проблема для Германии заключается в том, что мы не конкурентоспособны, — считает доктор Фердинанд Дуденхеффер, глава Центра автотранспортных исследований в Бохуме. — Не только с точки зрения затрат, но и в отношении новых технологий, которые будут управлять миром в будущем».

Он считает, что именно Китай стал центром притяжения для инноваций в таких областях, как цифровизация и производство батарей. «Решение для автопроизводителей и поставщиков, на мой взгляд, будет заключаться в перемещении заводов за границу», — утверждает он.

Симон Шютц более оптимистичен. Он считает, что отрасль снова может стать процветающей, но только если получит необходимую поддержку от правительства после выборов в конце этого месяца.