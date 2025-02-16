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Где народные деньги? Мем-монета Милея испарилась вместе с сотнями миллионов

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Хавьер Милей.
Хавьер Милей. Фото: Reuters / Scanpix

Токен LIBRA, получивший поддержку президента Аргентины Хавьера Милея, взлетел в цене за считанные часы, а затем рухнул на 94%. Розничные инвесторы потеряли в результате миллионы долларов.

Криптомонета LIBRA, получившая временный импульс благодаря очевидной поддержке президента Аргентины, обвалилась после того, как инсайдеры вывели с рынка более 107 миллионов долларов, оставив розничных инвесторов не солоно хлебавши.

14 февраля капитализация LIBRA достигла 4,56 миллиарда долларов, частично благодаря удаленному на сегодня посту Хавьера Милея, в котором он поделился сайтом и контрактным адресом токена.

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