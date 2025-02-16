Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в воскресенье, 16 февраля, заявил, что Киев «четко определил красные линии собственных интересов» во время переговоров с делегацией США на Мюнхенской конференции по безопасности (MSC).

По словам Ермака, произошедшее на этой конференции «может свидетельствовать о наработке плана завершения войны». «Был действительно предметный разговор с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, спецпредставителем президента США по вопросам Украины и РФ Китом Келлогом.

Разговор о соглашении по редкоземельным ресурсам был наполнен конкретикой, но он требует еще времени и идей для доработки», - заявил Ермак в своем Telegram-канале.

Украинский политик также подчеркнул, что «на каждой встрече, в каждом диалоге» в рамках MSC Киев отстаивал позицию, согласно которой без Украины и ЕСне может быть «диалога о безопасности Европы».

Ермак также напомнил, что любое соглашение о прекращении войны без участия Украины не будет принято.

Глава офиса президента Украины также рассказал о встрече с главой МИД Китая Ван И.

В ходе разговора Ермак напомнил ему о недавнем ударе по Чернобыльской АЭС. «Москва несет ядерную угрозу для мира», - отметил Ермак.

Ермак: «Путин никогда не играет по правилам»

14 февраля, в день открытия MSC, Андрей Ермак встретился с Китом Келлогом с целью координинации работы «для достижения длительного мира».

В ходе беседы Ермак сказал Келлогу, что президент РФ Путин «никогда не играет по правилам» и призвал его «не дать себя обмануть».

«Россияне уважают только силу и презирают тех, кто ее не применяет. Россия останавливается не тогда, когда обещает, а когда вынуждена это сделать», - сказал он.

Предстоящие переговоры США и РФ в Эр-Рияде 15 февраля агентство Bloomberg сообщило, что высокопоставленные чиновники США отправляются в Саудовскую Аравию, чтобы провести там переговоры с представителями РФ о завершении войны в Украине.

Американский дипломат и бывший посол США в РФ Майкл Макфол заявил, что предстоящие переговоры в Эр-Рияде направлены на организацию встречи между Трампом, Путиным и Зеленским «для окончательного установления мира и прекращения этого конфликта», передает агентство Reuters.