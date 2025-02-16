Bloomberg: Трамп хочет прекращения огня в Украине к Пасхе

Администрация президента США Дональда Трампа сообщила европейским чиновникам, что хочет добиться прекращения огня в Украине к христианскому празднику Пасхи (20 апреля), сообщает со ссылкой на источники агентство Bloomberg в воскресенье, 16 февраля.

Некоторые чиновники считают эту цель амбициозной и потенциально нереалистичной, добавляет Bloomberg.

По словам одного из собеседников агентства, более реалистичным кажется прекращение огня к концу года.

На этом фоне европейские чиновники разрабатывают крупный пакет мер по увеличению расходов на оборону и поддержке Украины.

По их словам, новые планы военных расходов не будут объявлены парламентских выборов в Германии 23 февраля, чтобы «не разжигать споры до голосования».

Новый план обсудят во Франции

Для разработки нового плана оборонных расходов лидеры нескольких стран ЕС, в числе которых ФРГ, Италия и Великобритания, были приглашены 17 февраля в Париж.

Как пишет Bloomberg, ситуация не терпит отлагательств, поскольку Вашингтон может «подтолкнуть» президента Украины Владимира Зеленского к «катастрофической сделке» с Россией, если европейские лидеры не смогут быстро согласовать план по предоставлению Киеву военной помощи.

Предстоящие переговоры в Париже будут сосредоточены на Украине и на том, какие гарантии безопасности можно было бы согласовать немедленно, чтобы ЕС не остался вне переговорного процесса между администрацией Трампа, РФ и Украиной, отмечают собеседники Bloomberg.

Сенатор: США больше не будут «оплачивать счета» вместо ЕС

Республиканец и член Конгресс США Майкл Маккол, размышляя о дискуссиях на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что Вашингтон «больше не собирается оплачивать счета за безопасность НАТО».

«Наши европейские союзники признают, что пришло время им самим решать проблемы на собственном заднем дворе», - сказал Маккол в интервью Bloomberg.

Генсек НАТО призвал ЕС не жаловаться

Генсек НАТО Марк Рютте 15 февраля призвал европейских лидеров «не жаловаться» из-за того, что их может не быть на переговорах по Украине, а выдвигать «конкретные предложения» по поддержке Украины, а также повысить расходы на оборону.

По словам Рютте, США «абсолютно привержены» НАТО, но вместе с тем Вашингтон ожидает, что Европа будет больше тратить на оборону.

«И они правы. Мы тратим недостаточно, поэтому мы должны это сделать», - сказал генсек НАТО на Мюнхенской конференции по безопасности.