Компания на квадроциклах устроила себе незаконный отдых в находящейся под охраной дубовой роще

В находящейся под природоохранной защитой дубовой роще Рава были обнаружены следы движения квадроциклов. Дубовый лес Рава, находящийся под охраной с 1936 года, является ценным природным достоянием, там растет несколько столетних девственных дубов. Движение автотранспорта в этом районе угрожает площади произрастания лесов и беспокоит как местных жителей, так и тех, кто любит совершать походы на природе.