Пн, 17.02.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Cообщи
Для подписчиков

Компания на квадроциклах устроила себе незаконный отдых в находящейся под охраной дубовой роще

Перевод: Павел Соболев
Copy
Незаконный отдых на квадроциклах в заснеженном лесу.
Незаконный отдых на квадроциклах в заснеженном лесу. Фото: Kuvatõmmis videost

Утром в воскресенье портал Järva Teataja опубликовал новость о том, что в субботу днем компания с десятью квадроциклами посетила дубовую рощу Рава в Ярвамаа. Картина, открывшаяся позднее местным жителям, привела в ужас любителей природы.

В находящейся под природоохранной защитой дубовой роще Рава были обнаружены следы движения квадроциклов. Дубовый лес Рава, находящийся под охраной с 1936 года, является ценным природным достоянием, там растет несколько столетних девственных дубов. Движение автотранспорта в этом районе угрожает площади произрастания лесов и беспокоит как местных жителей, так и тех, кто любит совершать походы на природе.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх