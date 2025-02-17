Мнение Рай для самоубийц: вселенная чекистов расширяется

Чекист (работник спецслужб) – краеугольная фигура постсоветского кинематографа. Если в конце 1980–1990-х он превратился преимущественно в отрицательную фигуру, то к началу 2000-х его образ опять трансформировался. Теперь это «человек сложной судьбы», он полон внутренних противоречий; пытает, допустим, невинных – но при этом осознает, что и его самого могут в любой момент поставить к стенке.

Один из фундаментальных негласных законов путинского кино: чекист на экране может быть «плохим» или «хорошим», садистом или идеалистом, фанатиком или бюрократом, но он в любом случае должен быть – это железное правило. Без него нет жизни, не вертится земная ось.

После начала войны в патриотике появилось своеобразное жанровое расширение – возник еще и сугубо «чекистский», сословный или ведомственный сериал. Подобно тому, как при советской власти варили полотна о династиях сталеваров или шахтеров, теперь это кино о чекистских династиях. Дед, отец, сын служат в органах; их жены – пушки заряжены – также часто несут нелегкую службу.

В саге о жизни чекистов в 1980–90-е годы «ГДР» (2023) есть показательный эпизод. Когда чекисты следят за американским шпионом, каждый случайный человек на его пути – забулдыга у продмага и бабушка на скамейке, мамаша с коляской и мужик с авоськой – все они на самом деле переодетые чекисты. Перед нами в подлинном смысле – «Вселенная ЧеКа».