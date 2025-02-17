Игрок сборной Эстонии стал обладателем Кубка Австрии

28-летний уроженец Раквере помог своей команде Hypo Tirol из Инсбрука выиграть финал Кубка Австрии на глазах 1400 зрителей. В воскресенье тирольцы одержали победу со счетом 3:0 (25:21, 25:22, 25:16) над клубом Zadruga Aich/Dobi.

Кайл Хобус стал самым результативным игроком победителей с 18 очками, а Никлас Кронталер, получивший награду MVP, набрал 14 очков. Мастеру паса Вийберу удалось набрать одно очко в дополнение к своей основной работе, выводу партнеров на атаку. Эстонскому игроку удался один эйс на подаче.

Для клуба из Инсбрука это седьмая кубковая победа в истории, и на данный момент они владеют всеми тремя титулами в Австрии: они стали чемпионами страны в прошлом году, а также стали обладателями Кубка Австрии и Суперкубка Австрии в этом сезоне.

Чемпионат страны нынешнего сезона стартует уже на этой неделе, и инсбрукцы там тоже являются большим фаворитом, ведь за весь прошлый сезон они проиграли всего шесть матчей во всех турнирах, включая Лигу Чемпионов.

В трофейном шкафу Вийбера уже можно найти золото Суперкубка Австрии (2024), серебро Кубка Румынии (2024), бронзу Кубка Румынии (2023), бронзу чемпионата Румынии (2023), бронзу французской премьер-лиги (2022), а также массу медалей, выигранных в эстонских национальных турнирах.