Таллинн готовится увеличить поддержку молодежного спорта и выделил первые 6,8 млн евро.
Власти Таллинна выделили почти 7 млн евро на молодежный спорт, детям станет проще менять секцию
В этом году город Таллинн выделит на поддержку детского и молодежного спорта более 8,5 млн евро. В первую очередь назначено годовое базовое финансирование 179 спортивных организаций, в которых занимаются более 22 700 детей, общая сумма составила около 6,85 млн евро. При этом продолжается подготовка к обновлению системы поддержки спортивной деятельности, или системы подушевого финансирования: в результате изменений она будет распространятся на большее количество детей и станет проще и понятнее для организаций, получающих поддержку.
По словам вице-мэра Таллинна Каареля Оя, цель города - привлечь больше детей к регулярной физической активности. «Мы стремимся сделать так, чтобы каждый ребенок в Таллинне имел возможность регулярно посещать хотя бы одну тренировку. Уже долгое время отмечается, что городская поддержка преимущественно направлена на спорт высоких достижений, в то время как большего внимания требует любительский спорт. Мы приступили к решению данной проблемы», - объяснил Оя и добавил, что действующая в городе система поддержки детского и молодежного спорта была сформирована более 15 лет назад.
Помимо вышеупомянутых 6,85 млн евро, на поддержку спортивной деятельности в бюджете Таллинна на этот год предусмотрено еще 1,7 млн евро, которые будут распределены между клубами после того, как с 1 сентября вступит в силу новая система.
«Это дополнительные средства на последние четыре месяца года. По сути это означает, что в 2026 году, когда новая система будет действовать весь год, городское подушевое финансирование вырастет более чем на 5 млн евро и составит в общей сложности 12 млн евро. Это более чем на 75 процентов больше, чем годом ранее», - уточнил Оя.
В результате обновления системы подушевого финансирования спорта использование средств станет более гибким. «Помимо того, что в будущем поддержка охватит значительно больше детей, город существенно увеличит объем финансирования и сделает его использование более гибким. А что самое главное - в будущем родители смогут менять спортивный клуб, получающий поддержку, даже в течение года, если ребенок решит сменить секцию», - отметил Оя.
При разработке новой системы Таллинн провел масштабный опрос среди всех спортивных клубов, получающих поддержку, а также консультировался с руководством Эстонского олимпийского комитета.
Согласно порядку, действующему последний год, поддержка назначается один раз в год на период с 1 января по 31 декабря. В этом году расчетная базовая сумма на одного ребенка в возрасте 7-10 лет составляет 184 евро, на ребенка 11-15 лет - 230 евро и на ребенка 16-19 лет - 299 евро.
Действующая модель поддержки спортивной деятельности предназначена для организации занятий спортом среди таллиннской молодежи в возрасте 7-19 лет, а также людей с недостатком здоровья и постоянной нетрудоспособностью. Спортивные клубы, общества и школы получают поддержку на основании различных критериев. Так, помимо числа занимающихся, учитываются, например, рейтинг клубов в союзе соответствующего вида спорта, количество и квалификация тренеров, возраст участников, а также список приоритетных для города видов спорта.