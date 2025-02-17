Власти Таллинна выделили почти 7 млн евро на молодежный спорт, детям станет проще менять секцию

В этом году город Таллинн выделит на поддержку детского и молодежного спорта более 8,5 млн евро. В первую очередь назначено годовое базовое финансирование 179 спортивных организаций, в которых занимаются более 22 700 детей, общая сумма составила около 6,85 млн евро. При этом продолжается подготовка к обновлению системы поддержки спортивной деятельности, или системы подушевого финансирования: в результате изменений она будет распространятся на большее количество детей и станет проще и понятнее для организаций, получающих поддержку.

По словам вице-мэра Таллинна Каареля Оя, цель города - привлечь больше детей к регулярной физической активности. «Мы стремимся сделать так, чтобы каждый ребенок в Таллинне имел возможность регулярно посещать хотя бы одну тренировку. Уже долгое время отмечается, что городская поддержка преимущественно направлена на спорт высоких достижений, в то время как большего внимания требует любительский спорт. Мы приступили к решению данной проблемы», - объяснил Оя и добавил, что действующая в городе система поддержки детского и молодежного спорта была сформирована более 15 лет назад.

Помимо вышеупомянутых 6,85 млн евро, на поддержку спортивной деятельности в бюджете Таллинна на этот год предусмотрено еще 1,7 млн евро, которые будут распределены между клубами после того, как с 1 сентября вступит в силу новая система.