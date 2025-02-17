Вот это сумма! Жители Эстонии рассказали, сколько они хотят зарабатывать в месяц

Ожидания работников по зарплате при смене работы выросли за год на целых 15 процентов, свидетельствуют результаты опроса работников, организованного Palgainfo Agentuur и порталом по трудоустройству CVKeskus.ee. Индекс давления на зарплату снова вырос до 30 процентов.
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Если на протяжении полутора лет (с осени 2022 года по весну 2024 года) ожидания сотрудников по чистой зарплате при смене работы оставались на уровне 2000 евро, то по итогам прошлого года желаемая чистая зарплата росла почти в два раза быстрее фактической заработной платы - нетто-зарплата участников опроса выросла за год на восемь процентов, тогда как ожидания по зарплате при смене работы выросли на 15 процентов.
Теперь при смене работы работники хотят получать 2300 евро, что снова повышает индекс давления на заработную плату до 30 процентов. По сравнению с фактической заработной платой это означает, что сотрудники при устройстве на другую работу хотят получать на руки на 680 евро больше.
В последний раз разница между фактической и желаемой зарплатой была столь значительной осенью 2022 года, когда разрыв между фактической и ожидаемой зарплатой был схожим (678 евро), но тогда давление на заработную плату достигало 34 процентов.
«Резкий рост ожиданий по поводу нетто-зарплаты при смене работы в первую очередь связан с ростом уверенности и ожиданий на рынке труда в отношении заработной платы руководителей и специалистов», — пояснила руководитель по подбору персонала CVKeskus.ee Грете Адлер, добавив, что ожидания в отношении заработной платы сотрудников по обслуживанию клиентов, квалифицированных рабочих, водителей и неквалифицированных рабочих за год не изменились.
В разных профессиях существуют большие различия как в ожиданиях по заработной плате, так и в давлении на зарплату. «В то время как давление на зарплату среди руководителей проектов и ведущих специалистов выросло на три процентных пункта и четыре процентных пункта, давление на заработную плату значительно снизилось среди руководителей первого уровня - минус восемь процентных пунктов, водителей - минус шесть процентных пунктов, сотрудников службы поддержки клиентов - минус пять процентных пунктов, офисных работников - минус пять процентных пунктов и неквалифицированных рабочих - минус пять процентных пунктов», - рассказывает о результатах исследования руководитель Palgainfo Agentuur Кадри Сидер.
Если разделять по специальностям, банковские служащие хотят при смене работы получать на 808 евро больше, работники здравоохранения - на 800 евро больше, а сотрудники государственных учреждений - на 803 евро больше. Далее следуют работники сферы образования, где ожидаемая заработная плата на 700 евро выше фактической.
Ожидаемый размер медианной нетто-зарплаты для банковских служащих составляет 3000 евро, а в здравоохранении и государственном секторе - 2500 евро. Самые высокие ожидания по нетто-зарплате наблюдаются в ИТ-профессиях, где медианное ожидание зарплаты достигает 3150 евро, однако из-за высокой фактической заработной платы (2551 евро) давление на заработную плату значительно ниже среднего: 19 процентов.
Наименьшая разница между ожиданиями и фактической заработной платой наблюдается в промышленности, где она достигает 446 евро, что означает давление на заработную плату в 22 процента. Работники промышленности и производства хотят получать на руки 2000 евро в месяц (медиана).