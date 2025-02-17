Вот это сумма! Жители Эстонии рассказали, сколько они хотят зарабатывать в месяц

Если на протяжении полутора лет (с осени 2022 года по весну 2024 года) ожидания сотрудников по чистой зарплате при смене работы оставались на уровне 2000 евро, то по итогам прошлого года желаемая чистая зарплата росла почти в два раза быстрее фактической заработной платы - нетто-зарплата участников опроса выросла за год на восемь процентов, тогда как ожидания по зарплате при смене работы выросли на 15 процентов.

Теперь при смене работы работники хотят получать 2300 евро, что снова повышает индекс давления на заработную плату до 30 процентов. По сравнению с фактической заработной платой это означает, что сотрудники при устройстве на другую работу хотят получать на руки на 680 евро больше.

В последний раз разница между фактической и желаемой зарплатой была столь значительной осенью 2022 года, когда разрыв между фактической и ожидаемой зарплатой был схожим (678 евро), но тогда давление на заработную плату достигало 34 процентов.

«Резкий рост ожиданий по поводу нетто-зарплаты при смене работы в первую очередь связан с ростом уверенности и ожиданий на рынке труда в отношении заработной платы руководителей и специалистов», — пояснила руководитель по подбору персонала CVKeskus.ee Грете Адлер, добавив, что ожидания в отношении заработной платы сотрудников по обслуживанию клиентов, квалифицированных рабочих, водителей и неквалифицированных рабочих за год не изменились.