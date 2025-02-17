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ФОТО Страдавший от вандалов автовокзал приведен в порядок, зал ожидания полон книг и красивых растений

Перевод: Павел Соболев
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В конце января портал Järva Teataja написал, что интерьер зала ожидания автовокзала Пайде поврежден во многих местах вандалами, и общий вид вокзала стал нелицеприятным. Владелец здания пообещал все исправить. Теперь он сообщил, что ремонтные работы завершены и зал ожидания стал уютнее, чем был раньше.

Владельцем здания автовокзала является Яанис Тикк, который также является членом горсобрания Пайде. Зал ожидания арендует у Тикка горуправа Пайде и берет на себя обязательства по обеспечению необходимых условий для пассажиров автобуса - теплого помещения и туалета.

Однако зал ожидания не всегда использовался по назначению; были и такие посетители, кто ломали мебель, стены и даже потолки.

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