В конце января портал Järva Teataja написал, что интерьер зала ожидания автовокзала Пайде поврежден во многих местах вандалами, и общий вид вокзала стал нелицеприятным. Владелец здания пообещал все исправить. Теперь он сообщил, что ремонтные работы завершены и зал ожидания стал уютнее, чем был раньше.
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ФОТО ⟩ Страдавший от вандалов автовокзал приведен в порядок, зал ожидания полон книг и красивых растений
Владельцем здания автовокзала является Яанис Тикк, который также является членом горсобрания Пайде. Зал ожидания арендует у Тикка горуправа Пайде и берет на себя обязательства по обеспечению необходимых условий для пассажиров автобуса - теплого помещения и туалета.