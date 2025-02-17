ФОТО Страдавший от вандалов автовокзал приведен в порядок, зал ожидания полон книг и красивых растений

В конце января портал Järva Teataja написал, что интерьер зала ожидания автовокзала Пайде поврежден во многих местах вандалами, и общий вид вокзала стал нелицеприятным. Владелец здания пообещал все исправить. Теперь он сообщил, что ремонтные работы завершены и зал ожидания стал уютнее, чем был раньше.