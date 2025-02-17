Актер Виктор Марвин: как играть диктатора Путина, творчество на русском языке и моральные границы искусства

Виктор Марвин

Родился в 1986 году в Луганске. В Эстонии живет уже десять лет.

Окончил актерский факультет Киевского национального университета театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого, а также режиссерский факультет Московской школы нового кино.

С 2012 по 2014 годы - актер Нового драматического театра на Печерске (Киев).

С 2015 по 2023 годы - актер Русского театра Эстонии.

С 2024 года - участник театрального пространства PUNKT Creative Space.