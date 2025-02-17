Свобода самовыражения в Эстонии и политика около культуры: есть ли проблема?

Обсудим, насколько провокационным и политизированным может быть деятель культуры, особенно в периоды больших потрясений. Какие моральные и этические нормы должны его сдерживать? Что происходит с театральным творцом, когда он начинает активно реагировать на события современности?

Виктор Марвин. Фото: Erakogu

Что делать, если режиссер, актер, музыкант или композитор оказался в стане сторонников диктатора, но при этом часть его творчества уже давно стала культовой? Как разобраться в этой ценностной проблеме, которая особенно остро стоит на фоне продолжающейся агрессии России против свободной Украины?

Как следует относиться к различным ярким субкультурам среди молодёжи (например, к квадроберам, изображающим животных)? И как в Эстонии обстоят дела со свободой самовыражения в контексте норм и обычаев?

Совсем недавно разгорелся скандал: телеканал ETV показал в новогодней передаче драг-шоу, в котором присутствовала сатира на политику деторождения.

Существует ли проблема чрезмерного консерватизма вкусов среди русскоязычной аудитории в Эстонии?

Ведущий - Сергей Метлев.