Свобода самовыражения имеет множество проявлений: на театральной сцене, в кино, на улице и в медиа. Но что может ей мешать? Насколько деятель культуры может политизировать свое творчество и следует ли судить искусство по мировоззрению его создателя? Поговорим об этом в передаче Rus.Postimees «На кухне» с известным актером Виктором Марвиным. Прямой эфир в 14:00.
Свобода самовыражения в Эстонии и политика около культуры: есть ли проблема?
Обсудим, насколько провокационным и политизированным может быть деятель культуры, особенно в периоды больших потрясений. Какие моральные и этические нормы должны его сдерживать? Что происходит с театральным творцом, когда он начинает активно реагировать на события современности?
Что делать, если режиссер, актер, музыкант или композитор оказался в стане сторонников диктатора, но при этом часть его творчества уже давно стала культовой? Как разобраться в этой ценностной проблеме, которая особенно остро стоит на фоне продолжающейся агрессии России против свободной Украины?
Как следует относиться к различным ярким субкультурам среди молодёжи (например, к квадроберам, изображающим животных)? И как в Эстонии обстоят дела со свободой самовыражения в контексте норм и обычаев?
Совсем недавно разгорелся скандал: телеканал ETV показал в новогодней передаче драг-шоу, в котором присутствовала сатира на политику деторождения.
Существует ли проблема чрезмерного консерватизма вкусов среди русскоязычной аудитории в Эстонии?
Ведущий - Сергей Метлев.