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Рийгикогу дополнил позиции Эстонии по укреплению европейской оборонной готовности

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Пеэтер Тали.
Пеэтер Тали. Фото: Eero Vabamägi

Сегодня на заседании комиссия Рийгикогу по делам Европейского союза утвердила позиции Эстонии по укреплению европейской гражданской и военной готовности. Комиссия внесла в позиции ряд дополнений, в которых подчеркиваются ключевое значение завершения строительства Rail Balticа и Via Baltica для повышения обороноспособности Северной Европы, а также важность сотрудничества государств-членов в сфере защиты подводной инфраструктуры и устранения повреждений.

По словам председателя комиссии Пеэтера Тали, позиции Эстонии нацелены на то, чтобы побудить Европу решительнее повышать свою оборонную готовность.

«Позиции Эстонии опираются на доклад экс-президента Финляндии Саули Ниинистё. В них активно поддерживается деятельность Европейского союза и государств-членов, направленная на укрепление гражданской и военной готовности Европы. С точки зрения оборонной готовности и устойчивости к кризисам важно сотрудничество с НАТО. Однако вместе с тем Европейский союз должен избегать дублирования НАТО и четко учитывать и поддерживать потребности коллективной обороны НАТО», - подчеркнул Тали.

«При укреплении европейской гражданской и военной готовности очень существенное и критическое по времени значение имеет завершение строительства жизненно важных транспортных соединений между севером и югом, т. е. железной дороги Rail Balticа и шоссе Via Baltica. На сегодняшний день с точки зрения соединений Латвия, Эстония и Финляндия подобны островным государствам», - добавил он.

Участники заседания отметили, что необходимо развивать обмен информацией и доведение информации об угрозе до лиц, принимающих решения. Они также отметили, что лидеры Европейского союза понимают угрозу, однако реализация идей на уровне государств-членов все еще требует слишком большого количества времени и работы. Направляя рекомендации новой Европейской комиссии, Эстония хочет дать различным инициативам дополнительный толчок.

Участники заседания обсудили повышение устойчивости к кризисам и отметили, что необходимо учитывать как военные, так и гибридные, климатические и пандемийные угрозы. Они сообщили, что важно заниматься предварительным размещением запасов и обеспечением необходимых средств, чтобы справиться с различными кризисами. В позициях Эстонии подчеркивается, что совместные возможности Европейского союза по защите и спасению населения должны быть доступны и в случае угрозы войны. Эту угрозу следует учитывать и при предварительном размещении запасов.

Говоря о критической и жизненно важной подводной инфраструктуре, участники отметили необходимость укрепить способность Эстонии быстро реагировать на перебои, а также задерживать нанесшие ущерб суда. В позициях Эстонии также делается упор на необходимости создать в Европейском союзе систему, которая позволила бы быстро исправлять подводную инфраструктуру.

Эстония поддерживает действия, направленные на укрепление готовности Европейского союза к предотвращению диверсий и саботажа со стороны третьих государств, осложнение проведения подобных операций, более эффективное наказание за них и их политическую атрибуцию.

Комиссия решила дополнить позиции Эстонии и подчеркнуть важность проектов Rail Balticа и Via Baltica. Согласно позициям Эстонии, важную роль при укреплении оборонной готовности Европейского союза играет повышение военной мобильности и ее финансирование в части как железной, так и шоссейных дорог.

Комиссия также добавила мнение, согласно которому необходимо повысить эффективность и скорость сотрудничества государств-членов, чтобы упорядочить подходы к привлечению владельцев судов, повредивших подводную инфраструктуру, к ответственности и возмещению убытков.

Представленные правительством позиции Эстонии по укреплению европейской гражданской и военной готовности представили директор бюро по координации вопросов безопасности и государственной обороны Государственной канцелярии Эркки Тори и директор секретариата по делам Европейского союза Государственной канцелярии Катрин Юханди.

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