Рийгикогу дополнил позиции Эстонии по укреплению европейской оборонной готовности

По словам председателя комиссии Пеэтера Тали, позиции Эстонии нацелены на то, чтобы побудить Европу решительнее повышать свою оборонную готовность.

«Позиции Эстонии опираются на доклад экс-президента Финляндии Саули Ниинистё. В них активно поддерживается деятельность Европейского союза и государств-членов, направленная на укрепление гражданской и военной готовности Европы. С точки зрения оборонной готовности и устойчивости к кризисам важно сотрудничество с НАТО. Однако вместе с тем Европейский союз должен избегать дублирования НАТО и четко учитывать и поддерживать потребности коллективной обороны НАТО», - подчеркнул Тали.

«При укреплении европейской гражданской и военной готовности очень существенное и критическое по времени значение имеет завершение строительства жизненно важных транспортных соединений между севером и югом, т. е. железной дороги Rail Balticа и шоссе Via Baltica. На сегодняшний день с точки зрения соединений Латвия, Эстония и Финляндия подобны островным государствам», - добавил он.

Участники заседания отметили, что необходимо развивать обмен информацией и доведение информации об угрозе до лиц, принимающих решения. Они также отметили, что лидеры Европейского союза понимают угрозу, однако реализация идей на уровне государств-членов все еще требует слишком большого количества времени и работы. Направляя рекомендации новой Европейской комиссии, Эстония хочет дать различным инициативам дополнительный толчок.