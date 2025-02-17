Сегодня на заседании комиссия Рийгикогу по делам Европейского союза утвердила позиции Эстонии по укреплению европейской гражданской и военной готовности. Комиссия внесла в позиции ряд дополнений, в которых подчеркиваются ключевое значение завершения строительства Rail Balticа и Via Baltica для повышения обороноспособности Северной Европы, а также важность сотрудничества государств-членов в сфере защиты подводной инфраструктуры и устранения повреждений.
Рийгикогу дополнил позиции Эстонии по укреплению европейской оборонной готовности
По словам председателя комиссии Пеэтера Тали, позиции Эстонии нацелены на то, чтобы побудить Европу решительнее повышать свою оборонную готовность.
«Позиции Эстонии опираются на доклад экс-президента Финляндии Саули Ниинистё. В них активно поддерживается деятельность Европейского союза и государств-членов, направленная на укрепление гражданской и военной готовности Европы. С точки зрения оборонной готовности и устойчивости к кризисам важно сотрудничество с НАТО. Однако вместе с тем Европейский союз должен избегать дублирования НАТО и четко учитывать и поддерживать потребности коллективной обороны НАТО», - подчеркнул Тали.
«При укреплении европейской гражданской и военной готовности очень существенное и критическое по времени значение имеет завершение строительства жизненно важных транспортных соединений между севером и югом, т. е. железной дороги Rail Balticа и шоссе Via Baltica. На сегодняшний день с точки зрения соединений Латвия, Эстония и Финляндия подобны островным государствам», - добавил он.
Участники заседания отметили, что необходимо развивать обмен информацией и доведение информации об угрозе до лиц, принимающих решения. Они также отметили, что лидеры Европейского союза понимают угрозу, однако реализация идей на уровне государств-членов все еще требует слишком большого количества времени и работы. Направляя рекомендации новой Европейской комиссии, Эстония хочет дать различным инициативам дополнительный толчок.
Участники заседания обсудили повышение устойчивости к кризисам и отметили, что необходимо учитывать как военные, так и гибридные, климатические и пандемийные угрозы. Они сообщили, что важно заниматься предварительным размещением запасов и обеспечением необходимых средств, чтобы справиться с различными кризисами. В позициях Эстонии подчеркивается, что совместные возможности Европейского союза по защите и спасению населения должны быть доступны и в случае угрозы войны. Эту угрозу следует учитывать и при предварительном размещении запасов.
Говоря о критической и жизненно важной подводной инфраструктуре, участники отметили необходимость укрепить способность Эстонии быстро реагировать на перебои, а также задерживать нанесшие ущерб суда. В позициях Эстонии также делается упор на необходимости создать в Европейском союзе систему, которая позволила бы быстро исправлять подводную инфраструктуру.
Эстония поддерживает действия, направленные на укрепление готовности Европейского союза к предотвращению диверсий и саботажа со стороны третьих государств, осложнение проведения подобных операций, более эффективное наказание за них и их политическую атрибуцию.
Комиссия решила дополнить позиции Эстонии и подчеркнуть важность проектов Rail Balticа и Via Baltica. Согласно позициям Эстонии, важную роль при укреплении оборонной готовности Европейского союза играет повышение военной мобильности и ее финансирование в части как железной, так и шоссейных дорог.
Комиссия также добавила мнение, согласно которому необходимо повысить эффективность и скорость сотрудничества государств-членов, чтобы упорядочить подходы к привлечению владельцев судов, повредивших подводную инфраструктуру, к ответственности и возмещению убытков.
Представленные правительством позиции Эстонии по укреплению европейской гражданской и военной готовности представили директор бюро по координации вопросов безопасности и государственной обороны Государственной канцелярии Эркки Тори и директор секретариата по делам Европейского союза Государственной канцелярии Катрин Юханди.