POSTIMEES В УКРАИНЕ Украинские офицеры дают Эстонии совет: закупайте противопехотные мины!

«Забудьте все конвенции, когда на вашу землю приходит война. В этой ситуации каждый инструмент хорош против врага», - сказал Postimees высокопоставленный сотрудник украинской службы безопасности.
«Если вы не сделаете этого сейчас, вам будет поздно сожалеть об этом, когда они вторгнутся», - добавил он, имея в виду, что Эстония и другие соседние с Россией страны могли бы выйти из Оттавского соглашения.
Это соглашение, вступившее в силу 25 лет назад, запрещает производство, накопление и применение противопехотных мин. Эстония присоединилась к соглашению в 2004 году, когда она вступила в Европейский союз и НАТО. К Оттавскому соглашению присоединились более 160 стран, но не Россия.
Финляндия была одной из последних стран Европы, не присоединившихся к Договору о запрещении противопехотных мин. Это было сделано только в 2012 году. Финляндия имела очень большой запас противопехотных мин на случай угрозы российской агрессии, но с момента присоединения к Оттавскому соглашению финны уничтожили около миллиона мин.
В конце прошлого года министр обороны Финляндии Антти Хаккянен заявил, что Финляндия рассматривает возможность выхода из Оттавского соглашения, поскольку угроза агрессии со стороны России значительно возросла. Финляндия имеет границу с Россией протяженностью более 1300 километров.
По словам Хакканена, министерство обороны Финляндии заказало анализ, который, по мнению Хакканена, должен ответить на вопросы, станет ли использование противопехотных мин фактором, который усилит обороноспособность Финляндии, и должна ли Финляндия иметь возможность использовать мины.
После заявления министра обороны Финляндии комиссия по гособороне эстонского Рийгикогу вызвала главкома Сил обороны Андруса Мерило, чтобы он дал отчет по вопросу противопехотных мин. Последний заявил в комиссии, что сегодня у Эстонии нет необходимости выходить из Оттавского договора, чтобы успешно защитить свободу Эстонии в случае нападения со стороны России.
По словам Мерило, в рамках Оттавского договора существует ряд альтернатив пассивным противопехотным минам. Однако он добавил, что возможность применения противопехотных мин по-прежнему должна оставаться открытой. «Возможно, в будущем мы еще раз посмотрим, не изменилась ли для нас какая-то ситуация, чтобы выход из этого соглашения мог дать нам дополнительный эффект», - заявил Мерило в декабре прошлого года.
Командир одной из украинских бригад, воюющих на востоке Украины, рассказал Postimees, что самое главное в случае нападения - остановить противника как можно дальше от своих позиций. Он подтвердил, что противопехотные мины являются особенно хорошим инструментом, когда не хватает людей или техники для прикрытия всего фронта, как сейчас происходит у украинцев.
«Конечно, они эффективны. Особенно, если у тебя не хватает людей», - сказал украинский комбриг, добавив, что противопехотные мины еще более полезны при использовании в комплексе с другим оружием.
Postimees поговорил с четырьмя украинскими офицерами, которые сейчас воюют на фронте, и все они дали одну и ту же рекомендацию - если Россия не воюет по каким-либо правилам, то жертва нападения также должна отказаться от соглашений и конвенций, которые мешают ей эффективно сопротивляться.
Высокопоставленный украинский офицер в одном из штабов на линии фронта заявил, что противопехотные мины будут очень эффективны в обороне, если Украина сможет их широко применять.
«Если бы мы могли использовать лепестки (листовидные противопехотные мины советского производства с обозначением ПФМ-1, которые отрывают конец стопы, если на них наступить - Я.П.), то прорывов и атак было бы меньше», - сказал офицер.
По словам украинцев, российская армия массово применяет мины ПФМ-1 и другие противопехотные мины. Россияне не ограничены никакими соглашениями. Однако Украина также присоединилась к Оттавскому соглашению.
«Мы не можем их использовать, - заявил украинский штабной офицер. - Потому что мы не свободны в своих решениях. Мы не принадлежим сами себе. [Если бы мы использовали противопехотные мины], нам бы сказали, что вы больше не сможете получить HIMARS, снаряды и т. д.; нас постоянно шантажируют с помощью оружия».
Основная причина международного запрета на противопехотные мины заключалась в том, что после их активного применения очистить районы боевых действий от мин сложно и трудоемко. Мины могут подстерегать людей годами и даже десятилетиями после войны, а мирные жители могут получить серьезные ранения или погибнуть, если на них наступят.