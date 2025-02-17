POSTIMEES В УКРАИНЕ Украинские офицеры дают Эстонии совет: закупайте противопехотные мины!

После заявления министра обороны Финляндии комиссия по гособороне эстонского Рийгикогу вызвала главкома Сил обороны Андруса Мерило, чтобы он дал отчет по вопросу противопехотных мин. Последний заявил в комиссии, что сегодня у Эстонии нет необходимости выходить из Оттавского договора, чтобы успешно защитить свободу Эстонии в случае нападения со стороны России.

По словам Мерило, в рамках Оттавского договора существует ряд альтернатив пассивным противопехотным минам. Однако он добавил, что возможность применения противопехотных мин по-прежнему должна оставаться открытой. «Возможно, в будущем мы еще раз посмотрим, не изменилась ли для нас какая-то ситуация, чтобы выход из этого соглашения мог дать нам дополнительный эффект», - заявил Мерило в декабре прошлого года.

Российские войска оставляют после себя тысячи мин, которые будут угрожать местному населению Украины еще многие десятилетия. На фото запечатлены украинские саперы на Изюмском шоссе в сентябре 2022 года. Фото: Dmitri Kotjuh

Командир одной из украинских бригад, воюющих на востоке Украины, рассказал Postimees, что самое главное в случае нападения - остановить противника как можно дальше от своих позиций. Он подтвердил, что противопехотные мины являются особенно хорошим инструментом, когда не хватает людей или техники для прикрытия всего фронта, как сейчас происходит у украинцев.

«Конечно, они эффективны. Особенно, если у тебя не хватает людей», - сказал украинский комбриг, добавив, что противопехотные мины еще более полезны при использовании в комплексе с другим оружием.