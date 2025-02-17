Талантливая украинка обратилась на эстонском языке к неравнодушным людям

Фотограф Анна Вязникова живет в Эстонии почти три года и скоро откроет собственную студию. Она - одна из тысяч украинских военных беженцев, которых город Тарту принял в начале весны 2022 года, и которая осталась там жить со своими двумя детьми.
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Анне Вязниковой пришлось адаптироваться к чужому городу, найти безопасный дом для своих детей, устроить их в школу и найти способы продолжать заниматься в Эстонии тем, что она любит больше всего - фотографией.
В Лисичанске на востоке Украины она работала на небольшом телеканале, снимая события культурной жизни города и освещая социальные проблемы. Но даже тогда она чувствовала себя в своей тарелке именно тогда, когда ей доводилось делать портрет кого-то. Будь то рок-звезды на концертной сцене или обычные люди в городской среде и на природе, там, где они чувствовали себя счастливыми.
«Для меня фотография - это не просто искусство, а образ жизни, - говорит она. - За десять лет своей деятельности я приняла участие во многих конкурсах, в том числе и международных. Я организовала четыре персональные выставки, одну из них в Тарту. Я также организовывала фотосессии».
Одна из таких восхитительных фотосессий прошла прошлой весной в Тарту, когда Анна Вязникова сняла квартиру в Старом городе Тарту, заказала 500 тюльпанов, пригласила в команду визажиста, парикмахера и видеографа и в течение трех дней работала с утра до вечера с людьми, которые хотели отметить начало весны по-особенному: довериться профессионалам, надеть самую красивую одежду, в которой им комфортно, а затем запечатлеть этот день среди тюльпанов на память для себя, своей семьи или друзей.
Весной позапрошлого года в выставочной галерее Physicum прошла персональная выставка Анны Вязниковой «Потерянный рай», на которой она показала свой родной город в то время, когда война еще не добралась до него - на фотографиях запечатлены улицы Лисичанска, старые здания заводов, знаменитый горный техникум, карьеры, превращенные в озера, туманные улицы, лес недалеко от города, пейзажи.
В конце этой зимы Анна Вязникова решилась на еще один смелый шаг: построить стационарную фотостудию, чтобы ей больше при планировании фотосессий не приходилось переезжать из одного арендованного помещения в другое, а можно было обосноваться в том месте, которое удобно и клиентам, и ей самой.
«Моя цель - создать вдохновляющую фотосреду с уникальным и привлекательным дизайном интерьера, подобного которому в Тарту пока нет, - сказала она. - Фотостудия будет в комплексе Aparaaditehas. У меня уже есть помещение, и я начала его обустраивать».
Однако Анна Вязникова не стесняется признаться, что если она хочет открыть фотостудию этой весной, то без помощи спонсоров ей вряд ли удастся это сделать. В видеоролике на краудфандинговой платформе Hooandja Анна Вязникова на эстонском языке рассказывает о том, почему она все это делает. Там же можно увидеть небольшую часть ее портфолио и услышать отзывы людей, которые доверились ее камере.