Талантливая украинка обратилась на эстонском языке к неравнодушным людям

Анне Вязниковой пришлось адаптироваться к чужому городу, найти безопасный дом для своих детей, устроить их в школу и найти способы продолжать заниматься в Эстонии тем, что она любит больше всего - фотографией.

Эта фотография была сделана три года назад, в первую весну войны, когда Анне пришлось адаптироваться в Тарту, и она часто плакала из-за всего, что оставила в Украине. Фото: Postimees / SILLE ANNUK

В Лисичанске на востоке Украины она работала на небольшом телеканале, снимая события культурной жизни города и освещая социальные проблемы. Но даже тогда она чувствовала себя в своей тарелке именно тогда, когда ей доводилось делать портрет кого-то. Будь то рок-звезды на концертной сцене или обычные люди в городской среде и на природе, там, где они чувствовали себя счастливыми.

«Для меня фотография - это не просто искусство, а образ жизни, - говорит она. - За десять лет своей деятельности я приняла участие во многих конкурсах, в том числе и международных. Я организовала четыре персональные выставки, одну из них в Тарту. Я также организовывала фотосессии».