Осторожно: SMS-сервисы мобильных игр могут привести к огромным счетам

По словам руководителя по предотвращению рисков Telia Андреаса Майстра, местные потребители ежедневно сталкиваются со случаями, когда используемые ими мобильные телефоны начинают массово отправлять SMS-сообщения за пределы Европейского союза, причем сами пользователи об этом не знают.

«На основе полученной от наших клиентов информации мы определили, что это были очень заманчивые "предложения", для получения которых пользователь должен был отправить SMS на номер и код, указанные в предложении. Поступая таким образом, пользователь неосознанно активирует услугу массовой рассылки SMS, в результате чего сотни SMS-сообщений отправляются в третьи страны без ведома пользователя, что в свою очередь создает для клиента значительные дополнительные расходы. Приманки с заманчивыми предложениями распространяются в различных мобильных игровых приложениях, таких как Roblox, и на платформах социальных сетей», - пояснил Майстра, рекомендуя во избежание неприятных сюрпризов отключать SMS-сообщения в мобильных игровых приложениях, особенно если смарт-устройством пользуются дети.