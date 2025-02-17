Школьные медсестры Фонда Tallinna Koolitervishoid выражают обеспокоенность тем, что уровень вакцинации детей и молодежи снизился до критического уровня. Если из-за отказа их родителей в 2019 году доля непривитых детей составляла около 10% , то в 2024 году вакцинацию против кори, свинки (паротита) и краснухи пропустит более трети школьников.
Школьные медсестры: из-за отказа от прививок не вакцинирована треть детей
Одной из многочисленных задач школьных медсестер является организация и проведение вакцинации учащихся. По словам старшей медсестры Фонда Tallinna Koolitervishoid, объединяющего школьных медсестер Таллинна, Кюлли Рейнсалу процент охвата вакцинацией становится ниже запланированного из-за отказов от прививок, и это касается всех вакцин.
«Сейчас настал критический момент, когда необходимо поддерживать родителей, чтобы они принимали решения о вакцинации детей. В 2024 году наши медсестры запланировали вакцинировать 5749 учащихся от кори, свинки и краснухи. Было вакцинировано только 3593 ученика, а это значит, что 2156 детей не получили защиту от этих опасных болезней», - пояснила Рейнсалу, ссылаясь на ситуацию с вакцинацией в школах Таллинна.
Аналогичным образом снизился и охват вакцинацией против дифтерии, столбняка и коклюша. Из запланированных 5677 доз вакцины было введено всего 4417, то есть 1260 молодых людей остались без необходимой иммунной защиты. Речь идет о вакцине, предназначенной для подростков в возрасте 15–17 лет, которая обеспечит им защиту на ближайшие десять лет.
Вакцинация против вируса папилломы человека (ВПЧ), которая с 2023 года бесплатна и для мальчиков, и для девочек, также демонстрирует низкий охват. В прошлом году вакцинация была запланирована для более чем 15 000 школьников, но привиты были только 60% девочек и 50% мальчиков.
«Как и в случае с ограничением распространения других инфекционных заболеваний, для ВПЧ необходим коллективный иммунитет. Если вакцинировать достаточно большую часть населения, то болезни не будут распространяться так легко, и даже те, кто не может сделать прививку по состоянию здоровья, будут защищены», - подчеркнула Рейнсалу. ВПЧ широко распространен и может вызывать опасные для жизни виды рака, которые можно предотвратить с помощью вакцинации на 70%.
По данным Департамента здоровья, в Эстонии в период с 1.01.2024 по 15.01.2025 зарегистрировано 258 случаев коклюша, что в 8,6 раза больше, чем за аналогичный период годом ранее, когда было подтверждено 30 случаев. «С ростом числа непривитых детей увеличивается и риск более масштабного распространения вспышек заболеваний», - подчеркнула Рейнсалу опасность сложившейся ситуации.
По словам школьных медсестер, низкий охват вакцинацией обусловлен не только отказами, но и пассивностью родителей. Многие родители не отказываются сразу, но и не тратят время на организацию вакцинации, не реагируя на запрос о согласии на прививку. «Родители должны понимать: вакцинация - не просто личный выбор, это решение влияет на всю школьную среду. Если слишком много детей останутся непривитыми, то это может привести к вспышкам заболеваний», - отметила Рейнсалу, подтвердив, что никогда не поздно начать или продолжить вакцинацию.
Согласно действующему в Эстонии государственной программе иммунизации, школьная медсестра вводит следующие вакцины:
- 12–18 лет - вакцина против вируса папилломы человека (ВПЧ/ HPV) для девочек и мальчиков
- 13 лет - вакцина против кори, паротита и краснухи (MMR) (2-я доза)
- 15–17 лет - вакцина против коклюша, дифтерии и столбняка (АКДС/ dTpa) (6-я доза)
Школьные медсестры призывают родителей серьезно отнестись к необходимости вакцинации детей, поскольку наилучшим научно обоснованным способом профилактики инфекционных заболеваний является именно иммунизация.
Sihtasutus Tallinna Koolitervishoid - это крупнейшая организация школьных медсестер в Эстонии, в которую входят около 100 медицинских работников, которые заботятся о 57 000 учащихся в 90 школах. В сотрудничестве с родителями, школьным персоналом и другими специалистами школьные медсестры помогают укреплять здоровье учащихся и поддерживать их благополучие.