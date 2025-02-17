Школьные медсестры: из-за отказа от прививок не вакцинирована треть детей

Одной из многочисленных задач школьных медсестер является организация и проведение вакцинации учащихся. По словам старшей медсестры Фонда Tallinna Koolitervishoid, объединяющего школьных медсестер Таллинна, Кюлли Рейнсалу процент охвата вакцинацией становится ниже запланированного из-за отказов от прививок, и это касается всех вакцин.

«Сейчас настал критический момент, когда необходимо поддерживать родителей, чтобы они принимали решения о вакцинации детей. В 2024 году наши медсестры запланировали вакцинировать 5749 учащихся от кори, свинки и краснухи. Было вакцинировано только 3593 ученика, а это значит, что 2156 детей не получили защиту от этих опасных болезней», - пояснила Рейнсалу, ссылаясь на ситуацию с вакцинацией в школах Таллинна.

Аналогичным образом снизился и охват вакцинацией против дифтерии, столбняка и коклюша. Из запланированных 5677 доз вакцины было введено всего 4417, то есть 1260 молодых людей остались без необходимой иммунной защиты. Речь идет о вакцине, предназначенной для подростков в возрасте 15–17 лет, которая обеспечит им защиту на ближайшие десять лет.

Вакцинация против вируса папилломы человека (ВПЧ), которая с 2023 года бесплатна и для мальчиков, и для девочек, также демонстрирует низкий охват. В прошлом году вакцинация была запланирована для более чем 15 000 школьников, но привиты были только 60% девочек и 50% мальчиков.