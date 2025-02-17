Тот факт, что президент Украины прибыл в столь ответственное время для визита в Объединенные Арабские Эмираты, указывает на возможность того, что встреча переговорных делегаций России и США, которая начнется в Саудовской Аравии в ближайшие дни, может перерасти в нечто большее, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
РАЙНЕР САКС ⟩ Видны признаки того, что Украину в ближайшее время ждет что-то значительное
США продолжают действовать очень энергично. Похоже, что тактическая цель сама по себе состоит в том, чтобы заставить всех ускориться и быстро начать переговорный мирный процесс, не оставляя никому времени думать, медлить или проявлять инициативу. Все это не означает, что лидеры США знают, как будет идти весь процесс до конца. Можно не сомневаться, что в СМИ сейчас много таких шума, домыслов и паники, которые не отражают реальных процессов. В этих джунглях сообщений даже Россия не успевает реагировать.
Президент Украины отправился с визитом в Объединенные Арабские Эмираты. ОАЭ помогли Украине провести несколько обменов пленными, поэтому визит является естественным. Тот факт, что президент Украины прибыл туда в столь ответственное время, указывает на возможность того, что встреча переговорных делегаций России и США, которая начнется в Саудовской Аравии в ближайшие дни (вероятно, во вторник), может перерасти в нечто большее.
Госсекретарь США заявил, что ближайшие дни покажут, действительно ли Россия готова к мирным переговорам. К составу российской делегации, которая будет направлена в Саудовскую Аравию, безусловно, следует отнестись серьезно; это не просто тактическая задержка, хотя Россия, конечно, не намерена создавать впечатление, что она поддается давлению США.
Президент Франции проявил похвальную инициативу, и поэтому лидеры правительств некоторых европейских стран собираются, чтобы обсудить ситуацию в Париже. К сожалению, в СМИ это называют кризисной встречей, возможный положительный эффект от которой уже сведен к минимуму.
Премьер-министр Великобритании заявил о готовности направить свои вооруженные силы в Украину для обеспечения мирных соглашений. Позиция, равная по силе позиции США, может быть достигнута только в том случае, если можно будет предложить значительный вклад со своей стороны.
Успех чешской инициативы
Президент Чехии сообщил во время Мюнхенской конференции, что благодаря инициативе, инициированной чехами, в Украину было передано более 1,6 млн артиллерийских снарядов. Это боеприпасы российского стандарта, широко используемые в украинской армии.
Чехи показали себя способным игроком на рынках международной оружейной промышленности. Многие европейские страны приняли участие в финансировании этого процесса. Президент Чехии пообещал продолжить этот проект. Поскольку Украине тем временем также удалось начать собственное производство боеприпасов, ситуация для ВСУ гораздо более стабильна, чем шесть месяцев назад.
The Wall Street Journal опубликовал информацию неназванной западной разведки о том, что в России создано новое секретное подразделение, которое организует секретные диверсионные операции или атаки в Европе (или в целом на так называемом коллективном Западе). Это подразделение действует под руководством российской военной разведки и, как сообщается, было создано в 2023 году в ответ на поддержку Украины Западом.
Опубликованный сюжет и его источник очень странные. Такие подразделения были созданы еще при Советском Союзе, и они всегда существовали и действовали в России. Однако источник западной разведки WSJ предлагает версию, которая недвусмысленно повторяет основные сообщения о деятельности России по оказанию влияния.
Взрывы на территории России и Украины
Сегодня ночью украинские дроны устроили крупный пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае. В Минобороны России заявили, что сегодня ночью было уничтожено 90 украинских беспилотников и одна ракета.
Россия продолжает атаковать иранскими беспилотниками каждую ночь. Вчера вечером россиянам удалось нанести удар по гражданской инфраструктуре Николаева в результате чего значительная часть города осталась без отопления. Сегодня ночью произошли попадания в Запорожье, о которых до сих пор нет подробной информации. Число беспилотников, использованных в одной российской атаке, составило около сотни, из которых свои цели поразили лишь единицы. Большинство пожаров начинаются с падения обломков дронов.
О положении на фронте
Позавчера российская армия предприняла попытку крупного наступления, в котором была задействована многочисленная бронетехника. Это привело к очень большим потерям бронетехники. Вчера количество атак российской армии вновь сократилось примерно вдвое.
В Курской области российская армия предприняла попытку атаки бронеколоннами и понесла очень большие потери. Если суммировать, то за последние несколько дней РФ удалось улучшить свои позиции в одном пункте, но в более широком плане это ничего не меняет.
На харьковском направлении идут позиционные бои на северной границе Волчанска.
Атаки российской армии продолжились в направлении городов Купянск и Лиман, хотя вчера их темп несколько снизился. По имеющейся информации, российской армии удалось немного улучшить свои позиции в одном месте. Менее напряженные позиционные бои идут на Северском направлении.
У Бахмута российские части продолжили безрезультатные атаки на Часов Яр.
Городские бои продолжаются в направлении Торецка. Некоторые позиции меняются, переходя из руки в руки, но больших изменений эти движения не приносят.
Активное наступление российской армии продолжается в направлении Покровска. Есть сообщения о контратаках украинской армии, и обе армии в некоторых местах улучшили свои позиции. Серьезных изменений в дислокации войск нет. На юго-западном направлении от Донецка активность атак российской армии второй день подряд очень высока. В двух местах Россией достигнут очень незначительный прогресс.
На Южном фронте активизировались атаки российской армии в направлении населенного пункта Орехов, но безрезультатно. Крупных боев на Южном фронте не было.
В связи с предстоящей встречей делегаций США и России существует очень высокий риск ракетных ударов со стороны российской армии в ближайшие дни. Можно ожидать, что и интенсивность атак дронов возрастет, особенно на города востока Украины. На фронтах российская армия тоже может предпринять более активные атаки, но ее возможности в этом отношении, похоже, не являются стабильными.