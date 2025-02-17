США продолжают действовать очень энергично. Похоже, что тактическая цель сама по себе состоит в том, чтобы заставить всех ускориться и быстро начать переговорный мирный процесс, не оставляя никому времени думать, медлить или проявлять инициативу. Все это не означает, что лидеры США знают, как будет идти весь процесс до конца. Можно не сомневаться, что в СМИ сейчас много таких шума, домыслов и паники, которые не отражают реальных процессов. В этих джунглях сообщений даже Россия не успевает реагировать.

Президент Украины отправился с визитом в Объединенные Арабские Эмираты. ОАЭ помогли Украине провести несколько обменов пленными, поэтому визит является естественным. Тот факт, что президент Украины прибыл туда в столь ответственное время, указывает на возможность того, что встреча переговорных делегаций России и США, которая начнется в Саудовской Аравии в ближайшие дни (вероятно, во вторник), может перерасти в нечто большее.

Госсекретарь США заявил, что ближайшие дни покажут, действительно ли Россия готова к мирным переговорам. К составу российской делегации, которая будет направлена ​​в Саудовскую Аравию, безусловно, следует отнестись серьезно; это не просто тактическая задержка, хотя Россия, конечно, не намерена создавать впечатление, что она поддается давлению США.