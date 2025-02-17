Анализ сточных вод: в Таллинне растет употребление каннабиса

В результате исследования сточных вод, проведенного осенью 2024 года под руководством Института развития здоровья (TAI) в Таллинне, Раквере и прилегающих районах, выявлено продолжающееся увеличение употребления каннабиса и некоторое снижение употребления кокаина. В то же время в регионе Раквере показатели употребления наркотиков на душу населения значительно ниже, чем в столице.