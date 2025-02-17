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Анализ сточных вод: в Таллинне растет употребление каннабиса

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Каннабис по-прежнему остается самым распространенным наркотиком в Эстонии.
Каннабис по-прежнему остается самым распространенным наркотиком в Эстонии. Фото: Shutterstock

В результате исследования сточных вод, проведенного осенью 2024 года под руководством Института развития здоровья (TAI) в Таллинне, Раквере и прилегающих районах, выявлено продолжающееся увеличение употребления каннабиса и некоторое снижение употребления кокаина. В то же время в регионе Раквере показатели употребления наркотиков на душу населения значительно ниже, чем в столице.

Главным выводом исследования стало резкое увеличение количества остатков потребленного каннабиса (THC-COOH) в сточных водах Таллинна. Если в 2023 году среднее содержание THC-COOH в сточных водах города составляло 9915 миллиграммов (мг) на 1000 жителей, то в 2024 году этот показатель вырос на 27%, достигнув 12 610 мг.

В Раквере содержание остатков потребленного каннабиса составило 8737 мг на 1000 жителей. Если перевести эти объемы в среднесуточное количество доз, то в Таллинне ежедневно потреблялось в среднем 48 480 доз каннабиса, а в регионе Раквере - 1317 доз.

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