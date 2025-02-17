Сегодня, 17 февраля, в 11 часов утра настоятельница Пюхтицкого монастыря игуменья Филарета с другими монахинями принесли в Рийгикогу прошение. «Мы - монахини Русской православной церкви, и у нас нет полномочий решать, в чьем в подчинении будет монастырь», - заявили монахини.
Фото ⟩ Монахини Пюхтицкого монастыря пришли на Тоомпеа с прошением к спикеру Рийгикогу, но тот к ним не вышел (3)
«Наше беспокойство о будущем Пюхтицкого Успенского ставропигиального женского монастыря велика. Наше желание - жить в монастыре в мире и благодати Божией до конца наших дней, оставаясь верными клятве, которую мы дали, поселившись в монастыре», - отметила игуменья Филарета.
«Мы - монахини Русской православной церкви, и у нас нет полномочий решать, в чьем в подчинении будет монастырь. Наше право решать что-либо закончилось, когда мы стали монахинями. Цель жизни монахинь - служить Богу до конца жизни. Мы хотим, чтобы нас поняли», - отметила игуменья Филарета.
Монахини хотели передать прошение спикеру Рийгикогу Лаури Хуссару («Ээсти 200»), который не вышел их поприветствовать и принять прошение, поскольку монахини не согласовали с ним свой визит заранее, а у него были другие должностные обязанности.
Прошение в итоге принял член фракции Социал-демократической партии, председатель правовой комиссии Андре Ханимяги.
«Насколько я понял, поскольку это не было согласовано с Лаури, то из-за рабочих обязательств он не смог так экспромтом выйти к ним. Поскольку законопроект о внесении поправок в Закон о церквях и общинах находится на рассмотрении правовой комиссии, председателем которой я являюсь, и обращения в конечном итоге попадут в правовую комиссию, поэтому я пошел их встречать», - сказал Ханимяги.
Советник бюро спикера Рийгикогу Кадри Напритсон-Акуна подтвердила Rus.Postimees, что Лаури Хуссар не вышел поприветствовать монахинь и принять прошение, поскольку такая встреча не была согласована с ним заранее.
Согласно прошению, готовы ли монахини к переменам? «Содержание этого прошения фактически совпадает с тем, о чем монастырь и ЭПЦ МП заявляли ранее. Позиция заключается в том, что законопроект не должен быть принят, и что монахини монастыря никоим образом не вовлечены в политику. По сути, они не имеют отношения к Патриарху Кириллу или его заявлениям и не надо принимать этот закон», - ответил Ханимяги.
Почему они не желают выходить из-под подчинения Москвы? «Их позиция ясна: они по-прежнему являются и общиной, и монастырем Православной церкви Московского патриархата, они принесли каноническую присягу и не видят возможности находиться где-либо еще или слушать какого-либо другого религиозного лидера, кроме патриарха Кирилла», - описал Ханимяги.
На улице монахинь встретил член фракции EKRE Варро Вооглайд, который в своих социальных сетях прокомментировал ситуацию так: «Я вышел на улицу, чтобы поприветствовать монахинь, стоявших и ожидавших под снегопадом. В ситуации, когда монахинь, приехавших из Куремяэ, по сути, оставили за дверью, это было самое меньшее, что я мог сделать для репутации Рийгикогу».
Правительство Эстонии утвердило законопроект о разрыве связей с РПЦ
Правительство Эстонии на заседании в конце января утвердило законопроект о внесении изменений в закон о церквях и приходах, предписывающий религиозным объединениям изменить устав и полностью отказаться от связей с Русской православной церковью.
В частности, поправками в закон исключается руководство со стороны лица или объединения, имеющего значительное влияние и находящегося в иностранном государстве, если это представляет угрозу безопасности, конституционному строю или общественному порядку эстонского государства, поддерживает военную агрессию или призывает к войне, террористическому преступлению или иному незаконному применению вооруженной силы или насилия, говорится в пояснительном письме к документу.
После вступления поправок в силу религиозным объединениям и обществам будет дано два месяца на приведение уставов, состава правления и деятельности в соответствие с обновленным законодательством.