Согласно прошению, готовы ли монахини к переменам? «Содержание этого прошения фактически совпадает с тем, о чем монастырь и ЭПЦ МП заявляли ранее. Позиция заключается в том, что законопроект не должен быть принят, и что монахини монастыря никоим образом не вовлечены в политику. По сути, они не имеют отношения к Патриарху Кириллу или его заявлениям и не надо принимать этот закон», - ответил Ханимяги.

Почему они не желают выходить из-под подчинения Москвы? «Их позиция ясна: они по-прежнему являются и общиной, и монастырем Православной церкви Московского патриархата, они принесли каноническую присягу и не видят возможности находиться где-либо еще или слушать какого-либо другого религиозного лидера, кроме патриарха Кирилла», - описал Ханимяги.

На улице монахинь встретил член фракции EKRE Варро Вооглайд, который в своих социальных сетях прокомментировал ситуацию так: «Я вышел на улицу, чтобы поприветствовать монахинь, стоявших и ожидавших под снегопадом. В ситуации, когда монахинь, приехавших из Куремяэ, по сути, оставили за дверью, это было самое меньшее, что я мог сделать для репутации Рийгикогу».

Правительство Эстонии утвердило законопроект о разрыве связей с РПЦ

Правительство Эстонии на заседании в конце января утвердило законопроект о внесении изменений в закон о церквях и приходах, предписывающий религиозным объединениям изменить устав и полностью отказаться от связей с Русской православной церковью.

В частности, поправками в закон исключается руководство со стороны лица или объединения, имеющего значительное влияние и находящегося в иностранном государстве, если это представляет угрозу безопасности, конституционному строю или общественному порядку эстонского государства, поддерживает военную агрессию или призывает к войне, террористическому преступлению или иному незаконному применению вооруженной силы или насилия, говорится в пояснительном письме к документу.

После вступления поправок в силу религиозным объединениям и обществам будет дано два месяца на приведение уставов, состава правления и деятельности в соответствие с обновленным законодательством.