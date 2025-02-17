Министерство внутренних дел требует от Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП) оформить полный отказ от любых связей с Московским патриархатом, поскольку и в юридической, и в канонической связи глава МВД Лаури Ляэнеметс (СДПЭ) видит угрозу безопасности. Соответствующий законопроект Рийгикогу рассмотрит на этой неделе.
Владимир Архипов: приходы и монастырь не должны становиться заложниками политических игр
По мнению депутата Рийгикогу от Центристской партии Владимира Архипова, Ляэнеметс как будто нарочно не хочет слышать ответов на свои вопросы: если политический выбор патриарха не был официально утвержден на уровне всей Русской православной церкви - это остается его частным мнением.
«РПЦ как структура представляет собой совокупность епархий и приходов, а официальную позицию церкви выражает Поместный Собор РПЦ. Совершенно понятно, что верующие не обязаны разделять политическую позицию патриарха Кирилла, - сказал Архипов. - Представители Пюхтицкого монастыря устали повторять, что они никак не участвуют в политической жизни. Речь идет исключительно о духовном служении, молитве и просвещении. Требование к церкви или к монастырю отказаться от канонических связей с патриархатом вступает в противоречие с церковными законами, что, по сути, является нарушением принципа свободы вероисповедания».
Архипов подчеркнул, что ультиматум министра Ляэнеметса лишь усиливает разделение между различными религиозными и этническими группами, что приводит к росту недовольства и недопонимания в обществе.
«И это в тот момент, когда, наоборот, крайне важно укреплять межконфессиональные и межкультурные связи. Ответственность за высказывания отдельных церковных иерархов не должна перекладываться на плечи всех верующих. В противном случае мы рискуем тем, что вмешательство государства в религиозные дела приведет к нарушению прав человека», - сказал депутат.
«Правительство в лице МВД не хочет понять очевидного: Эстонии следует придерживаться баланса между обеспечением национальной безопасности и защитой фундаментальных прав граждан, в том числе права на религиозную свободу», - отметил он.
По оценке Архипова, часть православных храмов Эстонии и Пюхтицкий монастырь становятся, по сути, заложниками политических игр коалиции и, прежде всего, социал-демократов.
«Как подтвердилось в очередной раз, для представителей этой партии цель оправдывает средства. К сожалению, ущерб, который будет нанесен обществу, впоследствии может оказаться куда более значимым, нежели краткосрочная политическая выгода отдельной партии. В этой ситуации уместно еще раз напомнить слова игуменьи Пюхтицкого монастыря Филареты: "Давайте не будем делать из монастыря площадку для политических дебатов"», - сказал Архипов.
О Законе о церквях
Напомним, что правительство Эстонии утвердило законопроект о внесении изменений в Закон о церквях и приходах, предписывающий религиозным объединениям изменить устав и полностью отказаться от связей с Русской православной церковью.
В частности, поправками в закон исключается руководство со стороны лица или объединения, имеющего значительное влияние и находящегося в иностранном государстве, если это представляет угрозу безопасности, конституционному строю или общественному порядку эстонского государства, поддерживает военную агрессию или призывает к войне, террористическому преступлению или иному незаконному применению вооруженной силы или насилия, говорится в пояснительном письме к документу.