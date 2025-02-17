Владимир Архипов: приходы и монастырь не должны становиться заложниками политических игр

По оценке Архипова, часть православных храмов Эстонии и Пюхтицкий монастырь становятся, по сути, заложниками политических игр коалиции и, прежде всего, социал-демократов.

«Как подтвердилось в очередной раз, для представителей этой партии цель оправдывает средства. К сожалению, ущерб, который будет нанесен обществу, впоследствии может оказаться куда более значимым, нежели краткосрочная политическая выгода отдельной партии. В этой ситуации уместно еще раз напомнить слова игуменьи Пюхтицкого монастыря Филареты: "Давайте не будем делать из монастыря площадку для политических дебатов"», - сказал Архипов.

О Законе о церквях

Напомним, что правительство Эстонии утвердило законопроект о внесении изменений в Закон о церквях и приходах, предписывающий религиозным объединениям изменить устав и полностью отказаться от связей с Русской православной церковью.

В частности, поправками в закон исключается руководство со стороны лица или объединения, имеющего значительное влияние и находящегося в иностранном государстве, если это представляет угрозу безопасности, конституционному строю или общественному порядку эстонского государства, поддерживает военную агрессию или призывает к войне, террористическому преступлению или иному незаконному применению вооруженной силы или насилия, говорится в пояснительном письме к документу.