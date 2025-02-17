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Владимир Архипов: приходы и монастырь не должны становиться заложниками политических игр

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Владимир Архипов.
Владимир Архипов. Фото: Madis Veltman

Министерство внутренних дел требует от Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП) оформить полный отказ от любых связей с Московским патриархатом, поскольку и в юридической, и в канонической связи глава МВД Лаури Ляэнеметс (СДПЭ) видит угрозу безопасности. Соответствующий законопроект Рийгикогу рассмотрит на этой неделе.

По мнению депутата Рийгикогу от Центристской партии Владимира Архипова, Ляэнеметс как будто нарочно не хочет слышать ответов на свои вопросы: если политический выбор патриарха не был официально утвержден на уровне всей Русской православной церкви - это остается его частным мнением.

«РПЦ как структура представляет собой совокупность епархий и приходов, а официальную позицию церкви выражает Поместный Собор РПЦ. Совершенно понятно, что верующие не обязаны разделять политическую позицию патриарха Кирилла, - сказал Архипов. - Представители Пюхтицкого монастыря устали повторять, что они никак не участвуют в политической жизни. Речь идет исключительно о духовном служении, молитве и просвещении. Требование к церкви или к монастырю отказаться от канонических связей с патриархатом вступает в противоречие с церковными законами, что, по сути, является нарушением принципа свободы вероисповедания».

Архипов подчеркнул, что ультиматум министра Ляэнеметса лишь усиливает разделение между различными религиозными и этническими группами, что приводит к росту недовольства и недопонимания в обществе.

«И это в тот момент, когда, наоборот, крайне важно укреплять межконфессиональные и межкультурные связи. Ответственность за высказывания отдельных церковных иерархов не должна перекладываться на плечи всех верующих. В противном случае мы рискуем тем, что вмешательство государства в религиозные дела приведет к нарушению прав человека», - сказал депутат.

«Правительство в лице МВД не хочет понять очевидного: Эстонии следует придерживаться баланса между обеспечением национальной безопасности и защитой фундаментальных прав граждан, в том числе права на религиозную свободу», - отметил он.

По оценке Архипова, часть православных храмов Эстонии и Пюхтицкий монастырь становятся, по сути, заложниками политических игр коалиции и, прежде всего, социал-демократов. 

«Как подтвердилось в очередной раз, для представителей этой партии цель оправдывает средства. К сожалению, ущерб, который будет нанесен обществу, впоследствии может оказаться куда более значимым, нежели краткосрочная политическая выгода отдельной партии. В этой ситуации уместно еще раз напомнить слова игуменьи Пюхтицкого монастыря Филареты: "Давайте не будем делать из монастыря площадку для политических дебатов"», - сказал Архипов.

О Законе о церквях

Напомним, что правительство Эстонии утвердило законопроект о внесении изменений в Закон о церквях и приходах, предписывающий религиозным объединениям изменить устав и полностью отказаться от связей с Русской православной церковью.

В частности, поправками в закон исключается руководство со стороны лица или объединения, имеющего значительное влияние и находящегося в иностранном государстве, если это представляет угрозу безопасности, конституционному строю или общественному порядку эстонского государства, поддерживает военную агрессию или призывает к войне, террористическому преступлению или иному незаконному применению вооруженной силы или насилия, говорится в пояснительном письме к документу.

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