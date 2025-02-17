В Эстонии подача деклараций о доходах похожа на массовое спортивное соревнование, и этот год не стал исключением: по состоянию на сегодняшнее утро уже подан 41 процент деклараций.
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Похоже на национальный вид спорта: почти половина налоговых деклараций уже подана
Декларации можно было подавать уже с субботы, и ведущий специалист отдела подоходного налога Налогово-таможенного департамента Ауне-Мария Марьяпуу заявила сегодня утром по телевидению, что по состоянию на сегодняшнее утро почти половина населения уже подала декларации о подоходном налоге.