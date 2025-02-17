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Похоже на национальный вид спорта: почти половина налоговых деклараций уже подана

Перевод: Павел Соболев
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Подача налоговых деклараций стартовала 15 февраля.
Подача налоговых деклараций стартовала 15 февраля. Фото: Arvo Meeks

В Эстонии подача деклараций о доходах похожа на массовое спортивное соревнование, и этот год не стал исключением: по состоянию на сегодняшнее утро уже подан 41 процент деклараций.

Декларации можно было подавать уже с субботы, и ведущий специалист отдела подоходного налога Налогово-таможенного департамента Ауне-Мария Марьяпуу заявила сегодня утром по телевидению, что по состоянию на сегодняшнее утро почти половина населения уже подала декларации о подоходном налоге.

«В этом году в этом смысле ничего не изменилось, и интерес к подаче деклараций в первые дни по-прежнему большой», - сказала она.

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