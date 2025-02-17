В 2024 году тема мирных переговоров между Россией и Украиной стала актуальна. Этому способствовали растущая усталость от войны на Западе, стагнация темпов военных действий и публично заявленная цель новой администрации США - добиться прекращения войны.

Однако вероятность того, что Украина и Россия начнут серьезные мирные переговоры и заключат хотя бы временное соглашение о прекращении огня в ближайшие полгода, остается низкой: обе страны преследуют диаметрально противоположные цели и не готовы идти на значимые компромиссы, говорится в докладе.

По мнению БЗС, видимая готовность России подписать соглашение о прекращении огня направлена не на полное прекращение войны, а на то, чтобы выиграть время для восстановления сил для более масштабного нападения на Украину или даже НАТО. Для России, и в частности для Владимира Путина, установление контроля над Украиной имеет экзистенциальное значение.

В течение последнего года Россия различными способами продолжала демонстрировать, что ее цель - вернуть Украину в воображаемую сферу влияния России. России нужен не мир, а покорность и уступки Украины ее ультиматумам. Пока что Москва не достигла ни одной из своих первоначальных целей. Вместо этого Россия надеется, что Украина будет вынуждена пойти хотя бы на частичные уступки требованиям Кремля.