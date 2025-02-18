Отголоски полномасштабного вторжения России в Украину ощущаются далеко за пределами полей сражений в Восточной Европе, изменяя геополитические и экономические ландшафты во всем мире. Ибрагим Маммадли пишет, что нигде это не проявляется так явно, как на Южном Кавказе - регионе, исторически оказавшемся в сфере влияния России.
ОТ ПОЛИТОЛОГА ⟩ Эхо российско-украинской войны на Южном Кавказе
Данный материал подготовлен в сотрудничестве Института Шютте Тартуского университета и портала Rus.Postimees.
По мере того, как способность России навязывать свою силу в регионе ослабевает, Грузия, Армения и Азербайджан пересматривают свои стратегии, каждая из которых следует своему пути в ответ на меняющиеся глобальные реалии. В условиях внутренней турбулентности в Грузии с ее новым правительством, постепенного разворота Армении на Запад и расширения стратегических рычагов влияния Азербайджана на крупные региональные державы, регион переживает трансформацию, которая может переопределить его роль в международном порядке.
Грузия: между европейскими устремлениями и российскими реалиями
Грузия рассматривает войну в Украине как предупреждение и возможность. Получение статуса кандидата на вступление в ЕС в 2023 году подтвердило приверженность европейской интеграции, но путь в ЕС остается неясным. Конфликт высветил необходимость укрепления связей с Западом, однако внутриполитическая нестабильность и снижение демократических стандартов препятствуют прогрессу.
Несмотря на то, что новоизбранное правительство в 2024 году пообещало демократические реформы и более тесное сотрудничество с НАТО, его консервативный подход и влияние России создают проблемы. Кроме того, отказ ЕС признать победу правящей партии «Грузинская мечта» вызвал трения, рискуя оттолкнуть важного регионального союзника в то время, когда европейское единство имеет важное значение.
Между тем, внутренняя политика Грузии вызывает тревогу, ставя под угрозу ее западные устремления. Проевропейские протесты наталкивались на насилие со стороны полиции, что свидетельствует о постоянном упадке демократии. Правящая партия «Грузинская мечта» ужесточает контроль над гражданским обществом и СМИ, что сигнализирует об авторитарной тенденции.
5 февраля власти предложили ужесточить законы, ограничивающие влияние Запада, включая некоторые аспекты спорного Закона об иностранных агентах и ограничения на финансирование иностранных СМИ. Эти действия угрожают свободе прессы и гражданскому пространству, ставя под угрозу европейскую ориентацию Грузии.
Проблемы безопасности также имеют решающее значение в процессе российского вторжения. Неспособность Запада сдержать российскую агрессию в Украине усилила опасения в Тбилиси по поводу потенциального нападения на Грузию, где российские войска оккупируют Южную Осетию и поддерживают Абхазию.
Несмотря на то, что военное сотрудничество с НАТО выросло, полноправное членство по-прежнему недостижимо из-за геополитических ограничений. Следовательно, сейчас страна стоит перед выбором: проводить демократические реформы для укрепления связей с Западом или двигаться к более изолированной и контролируемой политической среде.
Армения: вырваться из тисков России?
Геополитические решения Армении стали одним из самых ярких последствий российско-украинской войны. Разочарование в Москве усилилось после того, как Россия не предприняла решительного вмешательства после войны в Нагорном Карабахе в 2020 году и полного освоения Азербайджаном региона в 2023 году. Когда-то Россия считалась главным гарантом безопасности Армении, но доверие к ней в Ереване подорвано, что привело к стратегической переоценке.
С 2024 года Армения значительно дистанцировалась от России и активно взаимодействует с Западом. Этот сдвиг стал особенно заметным, когда представитель Армении не присутствовал на Парламентской ассамблее Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Москве 19 декабря, что свидетельствует о снижении лояльности к блоку, возглавляемому Россией. В то же время Армения укрепила связи в области безопасности с Европой и США, при этом заметные продажи оружия из обоих регионов знаменуют собой сдвиг в ее оборонной стратегии.
На экономическом фронте Ереван предпринимает шаги по снижению зависимости от России. Торговля с Европой находится на подъеме, и правительство Армении приняло историческое решение, одобрив законопроект о начале процесса членства в ЕС. ЕС отреагировал на это, продлив мандат своей мониторинговой миссии в Армении (EUMA) до 2027 года и выделив более 44 млн евро на укрепление безопасности и стабильности границ. Эти события указывают на значительную перестройку геополитических позиций Армении, что создает как возможности для интеграции Запада, так и вызовы, связанные с сохраняющимся влиянием России.
Сдвиг Армении в сторону Запада несет в себе и риски. Страна сильно зависит от России в своей экономике, инфраструктуре и энергетике, что делает полное отделение практически невозможным. По итогам девяти месяцев 2024 года товарооборот с Россией составил 42% от общего объема товарооборота Армении, в то время как товарооборот с ЕС составил всего 7,3%.
Эта зависимость от российского газа и атомной энергии осложняет разворот Еревана, особенно с учетом его членства в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), что представляет собой серьезное препятствие для интеграции в ЕС.
Геополитические вызовы еще больше осложняют ситуацию. Продолжающаяся блокада со стороны Азербайджана и Турции ограничивает доступ Армении к альтернативным рынкам, препятствуя ее способности формировать новые партнерские отношения. Внутри страны между политическими фракциями существуют разногласия по поводу того, насколько Армения должна дистанцироваться от Москвы. Тем не менее, Армения все более напористо проверяет свои отношения с Россией, что знаменует собой начало потенциально трансформационного этапа в ее внешней политике.
Азербайджан: стратегические выгоды на фоне геополитических сдвигов
Азербайджан использует меняющуюся глобальную динамику сил для повышения своего экономического и дипломатического статуса. В то время как Европа стремится снизить зависимость от российских энергоносителей, Баку стал важным поставщиком природного газа, заключив долгосрочные контракты, которые укрепили его экономику и геополитическое влияние.
Соглашение 2022 года направлено на удвоение импорта газа в ЕС из Азербайджана к 2027 году. В первом квартале этого года азербайджанский газ составлял 7% от общего объема трубопроводного импорта ЕС, и ожидается, что этот процент будет расти.
Однако есть опасения по поводу надежности Азербайджана как поставщика. Некоторые подозревают, что Баку может реэкспортировать российский газ, что осложняет его роль в энергетической безопасности Европы. Кроме того, Украина позиционирует себя как транзитный хаб для азербайджанского газа, а президент Зеленский продвигает ее инфраструктуру как альтернативу российскому газу. По мере развития энергетической политики Азербайджан должен балансировать между стратегическим партнерством и растущим вниманием к своей энергетической практике.
Позиции Азербайджана укрепились в связи со снижением влияния России на Южном Кавказе. После победы в Нагорном Карабахе Баку стремится к мирному соглашению с Арменией на своих условиях. Хотя Москва по-прежнему играет определенную роль в регионе, ее ослабленные рычаги влияния позволяют Азербайджану вести прямые переговоры с Ереваном.
Этот сдвиг позволяет Баку продвигать ключевые требования, такие как открытие Зангезурского коридора, соединяющего материковый Азербайджан с Нахичеваном, и настаивать на конституционных изменениях в Армении. По мере того, как динамика власти в регионе меняется, Азербайджан пользуется возможностью определить послевоенный порядок.
Нейтралитет Азербайджана находится под угрозой после того, как российская ракета ПВО сбила пассажирский самолет авиакомпании «Азербайджанские авиалинии». Этот инцидент привел к эскалации напряженности в отношениях между Баку и Москвой, подчеркнув хрупкие позиции России в регионе.
Азербайджан наращивает свои дипломатические усилия и планирует передать дело в международные суды, что может ухудшить отношения с Россией. Некоторые аналитики в Азербайджане сравнивают эту ситуацию со сбитым самолетом рейса MH17 Малайзийских авиалиний, что указывает на безрассудное военное поведение Москвы. Будущее азербайджано-российских отношений неопределенно, но этот инцидент уже оказывает влияние на геополитический ландшафт Южного Кавказа.
Регион в движении: путь вперед
Южный Кавказ находится на переломном этапе. Поскольку Россия сосредоточилась на Украине, вакуум власти привел к появлению новых альянсов и соперничеству. Турция укрепила партнерство с Азербайджаном, в то время как ЕС и США увеличили свое участие в отношениях с Арменией и Грузией. Тем не менее, неопределенность остается.
Возвращение Дональда Трампа на пост президента США в 2025 году является важной переменной. Его политика в отношении НАТО, России и Украины может существенно изменить региональное взаимодействие США и повлиять на динамику безопасности. Продолжающиеся территориальные споры и последствия падения поддерживаемого Москвой режима Асада в Сирии усугубляют нестабильность.
Тем не менее, политическая нестабильность в Грузии, экономические связи Армении с Россией и вызовы безопасности могут помешать прогрессу. От выбора, сделанного Грузией, Арменией и Азербайджаном в ближайшие годы, зависит, сможет ли регион освободиться от исторической зависимости и наметить самостоятельный курс или останется привязанным к внешним силам, которые долгое время диктовали его судьбу. Ясно одно: принятые сегодня решения будут определять траекторию развития Южного Кавказа на десятилетия вперед.