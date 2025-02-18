ОТ ПОЛИТОЛОГА Эхо российско-украинской войны на Южном Кавказе

На экономическом фронте Ереван предпринимает шаги по снижению зависимости от России. Торговля с Европой находится на подъеме, и правительство Армении приняло историческое решение, одобрив законопроект о начале процесса членства в ЕС. ЕС отреагировал на это, продлив мандат своей мониторинговой миссии в Армении (EUMA) до 2027 года и выделив более 44 млн евро на укрепление безопасности и стабильности границ. Эти события указывают на значительную перестройку геополитических позиций Армении, что создает как возможности для интеграции Запада, так и вызовы, связанные с сохраняющимся влиянием России.

Сдвиг Армении в сторону Запада несет в себе и риски. Страна сильно зависит от России в своей экономике, инфраструктуре и энергетике, что делает полное отделение практически невозможным. По итогам девяти месяцев 2024 года товарооборот с Россией составил 42% от общего объема товарооборота Армении, в то время как товарооборот с ЕС составил всего 7,3%.

Эта зависимость от российского газа и атомной энергии осложняет разворот Еревана, особенно с учетом его членства в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), что представляет собой серьезное препятствие для интеграции в ЕС.