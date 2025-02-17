В субботу на автозаправочной станции в Пыхья-Таллинне загорелась кофемашина.
В Таллинне на автозаправке загорелась кофемашина
В 15.07 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что на заправочной станции на шоссе Палдиски в Пыхья-Таллинне загорелась кофемашина, передала в понедельник BNS пресс-служба Пыхьяского спасательного центра.
Спасатели из Лиллекюла поспешили на место происшествия и отключили кофемашину от сети. Они разобрали боковые панели машины и потушили возгорание.
Вероятно, блок кофемолки заклинило, он перегрелся и загорелся. Работники автозаправки продолжили устранение неисправности, а спасатели перезапустили автоматическую систему пожарной сигнализации станции.