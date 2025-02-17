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В Таллинне на автозаправке загорелась кофемашина

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Кофемашина. Фото иллюстративное.
Кофемашина. Фото иллюстративное. Фото: Urmas Luik / Pärnu Postimees

В субботу на автозаправочной станции в Пыхья-Таллинне загорелась кофемашина. 

В 15.07 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что на заправочной станции на шоссе Палдиски в Пыхья-Таллинне загорелась кофемашина, передала в понедельник BNS пресс-служба Пыхьяского спасательного центра.

Спасатели из Лиллекюла поспешили на место происшествия и отключили кофемашину от сети. Они разобрали боковые панели машины и потушили возгорание.

Вероятно, блок кофемолки заклинило, он перегрелся и загорелся. Работники автозаправки продолжили устранение неисправности, а спасатели перезапустили автоматическую систему пожарной сигнализации станции.

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