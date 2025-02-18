Мать читателя Rus.Postimees работает в Нарве и порой ей приходится трудиться сутками, есть и ночные смены. «Однако, как оказалось, работодатель понятия не имеет, как происходит оплата труда за ночные часы, и в листках о зарплате такой графы вообще нет», - утверждает он. Как работодатель должен оплачивать ночные смены согласно букве закона?
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Как происходит оплата труда за ночные часы? Отвечает Трудовая инспекция
Когда сын поинтересовался у матери, как такое может быть, она сказала, что по словам работодателя, зарплата и так больше чем минимальная, поэтому оплата ночных часов автоматически включена в зарплату.