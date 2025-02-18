Как происходит оплата труда за ночные часы? Отвечает Трудовая инспекция

Когда сын поинтересовался у матери, как такое может быть, она сказала, что по словам работодателя, зарплата и так больше чем минимальная, поэтому оплата ночных часов автоматически включена в зарплату.

«Понятия оплаты ночного времени, по словам мамы, у них нет. Как такое может быть? Законно ли это? Должна ли графа о ночных сменах быть в листе о зарплате?» - задался вопросами читатель.