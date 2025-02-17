Во время тренировки в спортклубе скончался 17-летний подросток

По предварительной информации, причиной смерти 17-летнего подростка стало резкое ухудшение здоровья. Руководитель и владелец клуба Андрус Муруметс подтвердил изданию Sakala, что трагедия не была вызвана несчастным случаем с каким-либо тренажером или другим спортивным оборудованием.

Как стало известно Sakala, прибывшая на место скорая помощь изначально не смогла попасть внутрь клуба, так как в нем не было сотрудников, а другие тренирующиеся не знали, как открыть дверь. Пока неясно, сколько времени медики были вынуждены ждать снаружи, но в итоге они смогли попасть внутрь с помощью других посетителей.