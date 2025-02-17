Экс-президент Эстонии Керсти Кальюлайд, комментируя заявления новой администрации США на прошедшей неделе, вспомнила о похожей буре эмоций во время первого срока Дональда Трампа. В какой-то момент станет ясно, как действовать, пообещала она в интервью Postimees в Мюнхене.
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Интервью ⟩ Керсти Кальюлайд: нет, США нас не продали (1)
Кальюлайд прокомментировала речь вице-президента США Джей Ди Вэнса, в которой он раскритиковал политику европейских государств в сферах миграции, свободы слова и безопасности. Также экс-президент порассуждала о будущем НАТО и о том, как мы будем строить отношения с новой администрацией президента Дональда Трампа.