Кальюлайд прокомментировала речь вице-президента США Джей Ди Вэнса, в которой он раскритиковал политику европейских государств в сферах миграции, свободы слова и безопасности. Также экс-президент порассуждала о будущем НАТО и о том, как мы будем строить отношения с новой администрацией президента Дональда Трампа.